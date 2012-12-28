Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Роман Ченцов ушел в отставку
Политика
Обязанности главы города будет исполнять Светлана Бедрова
Политика
По драке у ТРЦ «Москва» возбуждено уголовное дело о хулиганстве
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
Общество
На улице Циолковского затопило дом
Общество
Жители двух домов ведрами собирают текущую с крыш воду
Общество
Соседский бык разорвал глаз 45-летнему мужчине
Здоровье
Сегодня в Липецке: пятница 13-е, есть ли жизнь после ЗАГСа
Общество
В Липецке эвакуируют автовокзал
Происшествия
На платном участке трассы «Дон» в Хлевенском районе достают попавший в ДТП большегруз
Происшествия
Читать все
«Написать заявление на должность мэра — это раздеться и нарисовать на себе мишень»
Общество
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ
Общество
Пятница, 13 не стала в Липецкой области днём безбрачия
Общество
У киоскёра нашли 2657 пачек немаркированных сигарет и 461 бутылку левого алкоголя
Происшествия
Сбивший двух женщин с детьми пьяный водитель получил три года колонии-поселения
Происшествия
Очередной автомобиль у контейнерной площадке украсили мусором
Общество
Дело о стрельбе в мотоциклиста из пневматической винтовки рассматривают в суде
Происшествия
На НЛМК стартовала Спартакиада-2026
НЛМК Live
«Лада» сбила велосипедиста: спустя год и восемь месяцев дело дошло до суда
Происшествия
Дело о краже у пассажира такси рюкзака с ноутбуком направлено в суд
Происшествия
Читать все
Общество
268
сегодня, 16:38
3

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ

На улице Калинина в Липецке котлован глубиной около двух метров не был огорожен и освещён, отсутствовала информация с указанием сроков работ. Аналогичные нарушения выявили на улицах Гагарина, Карла Маркса, Неделина, Плеханова, Талалихина и Терешковой.

По инициативе прокуратуры Липецкой области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бездействия и невыполнения земляных работ, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны должностных лиц филиала АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация».

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сами ответственные должностные лица будут установлены в ходе следствия: сейчас выясняется, кто именно в «РИР Энерго» отвечал за организацию и контроль безопасности при проведении земляных работ. Санкция указанной статьи Уголовного кодекса — до двух лет лишения свободы.

«В Липецке в течение длительного времени не решалась проблема с ямами, которые образовались при производстве земляных работ в ходе реконструкции и ремонта коммунальных сетей. Зачастую такие ямы не имели ограждения, не освещались в темное время суток и располагались на автодорогах, вблизи пешеходных дорожек и детских игровых площадок, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Был проведена масштабная проверка, по итогам которой в деятельности филиала АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» выявлены многочисленные нарушения закона. Прокуратура внесла в адрес управляющего директора филиала представление, после чего организацией засыпано 135 мест производства работ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

«По данным следствия, в 2025 году ресурсоснабжающая организация проводила земляные работы с нарушением обязательных требований безопасности. В частности, на улице Калинина в городе Липецке выявлен котлован глубиной около двух метров, не оборудованный ограждением, в том числе со стороны расположенной рядом детской площадки. Кроме того, отсутствовал информационный щит с указанием сроков проведения работ, а также не было обеспечено освещение места их производства. Аналогичные нарушения зафиксированы на улицах Гагарина, Карла Маркса, Неделина, Плеханова, Талалихина и Терешковой», — добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По версии следствия, должностные лица организации, осознавая риск возможного падения граждан в неограждённые и неосвещённые котлованы, не приняли необходимых мер к обеспечению безопасности, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих домов и нарушало их права на безопасные условия проживания.
ЖКХ
0
0
1
3
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Горожанин
16 минут назад
Да и вторым тоже бы такие же меры. Порой такие же картины наблюдаешь раскопка на раскопке и порванной лентой на арматуре замотано, вот и всё ограждение. Да и столько работ что на все ограждения не хватает. Это про РВК ЛИПЕЦК.
Ответить
александр
32 минуты назад
полностью согласен не каких поблажек вплоть .вплоть до уголовной статьи..
Ответить
Гость
48 минут назад
За такие тарифы спрос должен быть по полной и за каждую мелочь. Ещё бы на обращение граждан так же реогировали было бы вообще замечательно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить