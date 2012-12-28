В Липецке возбуждено уголовное дело по факту проведения «РИР Энерго» небезопасных земляных работ

На улице Калинина в Липецке котлован глубиной около двух метров не был огорожен и освещён, отсутствовала информация с указанием сроков работ. Аналогичные нарушения выявили на улицах Гагарина, Карла Маркса, Неделина, Плеханова, Талалихина и Терешковой.

По инициативе прокуратуры Липецкой области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бездействия и невыполнения земляных работ, отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, со стороны должностных лиц филиала АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация».Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сами ответственные должностные лица будут установлены в ходе следствия: сейчас выясняется, кто именно в «РИР Энерго» отвечал за организацию и контроль безопасности при проведении земляных работ. Санкция указанной статьи Уголовного кодекса — до двух лет лишения свободы.«В Липецке в течение длительного времени не решалась проблема с ямами, которые образовались при производстве земляных работ в ходе реконструкции и ремонта коммунальных сетей. Зачастую такие ямы не имели ограждения, не освещались в темное время суток и располагались на автодорогах, вблизи пешеходных дорожек и детских игровых площадок, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Был проведена масштабная проверка, по итогам которой в деятельности филиала АО «РИР Энерго»-«Липецкая генерация» выявлены многочисленные нарушения закона. Прокуратура внесла в адрес управляющего директора филиала представление, после чего организацией засыпано 135 мест производства работ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.«По данным следствия, в 2025 году ресурсоснабжающая организация проводила земляные работы с нарушением обязательных требований безопасности. В частности, на улице Калинина в городе Липецке выявлен котлован глубиной около двух метров, не оборудованный ограждением, в том числе со стороны расположенной рядом детской площадки. Кроме того, отсутствовал информационный щит с указанием сроков проведения работ, а также не было обеспечено освещение места их производства. Аналогичные нарушения зафиксированы на улицах Гагарина, Карла Маркса, Неделина, Плеханова, Талалихина и Терешковой», — добавляют в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.По версии следствия, должностные лица организации, осознавая риск возможного падения граждан в неограждённые и неосвещённые котлованы, не приняли необходимых мер к обеспечению безопасности, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью жителей близлежащих домов и нарушало их права на безопасные условия проживания.