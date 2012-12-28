«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы

Особенности липецкой системы центрального отопления сказываются на доме каждую зиму.

Семья Собченко живет на первом этаже дома №41 на улице Киевской. И всю эту зиму в их квартире не выше 15 градусов, а нормой стали 13-14. Им не повезло: квартира — конечная на маршруте раздачи тепла в общедомовой системе, а их десятиэтажка — последняя на ветке теплопровода «РИР-Энерго». От этого, по словам Михаила Собченко, все их беды.— Такой холод у нас каждую зиму. Когда котельная подает теплоноситель под нормальным давлением, у нас и батареи горячие, когда давления не хватает, у нас все плохо, — говорит Михаил.Рассказ Михаила подтверждают в УК «Дом наших друзей — холо в квартирах нижних этажей 41-го дома связан с плохой циркуляцией теплоносителя. УК же не может повлиять на энергетиков. «При любом нашем обращении в «Квадру», а потом в «РИР-Энерго» нам пишут в ответ, что давление от источника тепла — в норме».Михаил Собченко рассказал о последнем визите теплотехника «РИР-Энерго» 26 января. В акте обследования указано, что «за бортом» в этот день было -17 градусов. Температура горячей воды на входе в дом — 82 градуса, обратка — 42. «Гидравлика соответствует», — написала в акте контролер.Буквально вчера в тепловом пункте дома стараниями УК появился дополнительный насос. Температура в квартире Собченко сразу же подскочила... на 1 градус! «Куда я только не писал этой зимой, но обращения в УК, мэрию, ГЖИ, «РИР-Энерго» толку не дали. А ведь мне обещали исправить ситуацию к 6 февраля», — резюмировал свою историю хозяин квартиры.А что же «РИР-Энерго»? «Ситуация с теплоснабжением дома № 41 по улице Киевской находится на контроле» — отрапортовали GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала компании. По мнению энергетиков, проблема носит комплексный характер. На улице Киевской в целом разбалансирован общий гидравлический режим:«Система теплоснабжения состоит из множества элементов, технологически связанных между собой и оказывающих взаимное влияние. Отсутствие корректной наладки внутридомового оборудования, в том числе установка непроектных насосов, приводит к тому, что отдельные дома (чаще всего расположенные ближе к источнику тепла) начинают потреблять значительно больший объем тепла, чем требуется. В результате температура в квартирах таких домов достигает 26–28 градусов и горожане вынуждены держать открытыми окна, а до конечных домов тепло просто не доходит, как в случае с домом № 41 по улице Киевской. Простое повышение давления или температуры теплоносителя на выходе с источника результата не даст. Это приведет еще к большим перетопам в первых по ходу сети домах, а в конце сети дефицит тепла сохранится».В «РИР-Энерго» добавили, что существенное влияние на разбалансировку системы оказывает и то, что значительное количество домов не оснащено регуляторами температуры горячей воды. В таких условиях увеличивается подача тепла в систему ГВС и, соответственно, сокращается подача тепла в систему отопления дома. К тому же это небезопасно: температура теплоносителя зачастую превышает 90 градусов.«Решение проблемы требует совместных действий с жилищными организациями. Специалисты филиала неоднократно выдавали предписания управляющим компаниям, обслуживающим дома на данной ветке, по корректировке работы внутридомового оборудования. После выполнения этих мероприятий нормальный гидравлический режим в районе будет восстановлен. Со своей стороны, филиал готов оказывать управляющим организациям все необходимое содействие».По данным ГЖИ, за прошлую морозную неделю ведомство получило от горожан 101 жалобу отопление, в том числе и от жителей 41-го дома на Киевской. Сотрудники Госжилинспекции провели 15 замеров по адресам и восемь проверок обращений липчан.