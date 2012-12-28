Треть платных услуг пришлись на ЖКУ
Расходы липчан на платные услуги в первом квартале выросли на 5,5%.
Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно преобладали в общем объеме трат — на них пришлось 35%. Доля расходов на бытовые услуги составила 13%, на телекоммуникационные и медицинские — по 12%, транспортные — 11%.
Всего на бытовые услуги жители региона потратили за первые три месяца 4,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-мартом 2025 года на 3,5%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
