Треть платных услуг пришлись на ЖКУ

Расходы липчан на платные услуги в первом квартале выросли на 5,5%.



34 миллиарда рублей составил объем платных услуг в Липецкой области в январе-марте 2026 года – на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат.Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно преобладали в общем объеме трат — на них пришлось 35%. Доля расходов на бытовые услуги составила 13%, на телекоммуникационные и медицинские — по 12%, транспортные — 11%.Всего на бытовые услуги жители региона потратили за первые три месяца 4,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-мартом 2025 года на 3,5%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.