Экономика
вчера, 15:12
Треть платных услуг пришлись на ЖКУ

Расходы липчан на платные услуги в первом квартале выросли на 5,5%. 

34 миллиарда рублей составил объем платных услуг в Липецкой области в январе-марте 2026 года – на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщает Липецкстат. 
Услуги жилищно-коммунального хозяйства традиционно преобладали в общем объеме трат — на них пришлось 35%. Доля расходов на бытовые услуги составила 13%, на телекоммуникационные и медицинские — по 12%, транспортные — 11%. 

Всего на бытовые услуги жители региона потратили за первые три месяца 4,5 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-мартом 2025 года на 3,5%. Здесь 29% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
Комментарии (12)

Игорь
сегодня, 01:35
Скоро выборы,помните об этом.
В этом городе
вчера, 22:23
Все ЖКХ должны самоликвидироваться, поскольку пользы от них нету никакой, а идёт просто перекачка денег из карманов граждан в карманы управленцев.
Гость
вчера, 20:03
Из за этих расходов мы давно перестали помогать нашим......
Гость
вчера, 18:59
А губернатор как будто не знает об этом. Как всегда в стороне
А
вчера, 18:02
У людей растут расходы, а у депутатов доходы
Спрутс
вчера, 16:46
сколько из этих 35% реально на жку, а сколько - на зарплаты и откаты?
Партработник
вчера, 16:43
У нас вакансии в городк с получкой 250 0000 рублей и никто не идет работать. Поэтому и ЖКХ дорогое.
Ашот
вчера, 18:38
Где ты такую зарплату видел?
Житель
вчера, 16:36
Почему Липецк в лидерах по поднятию цен на ЖКХ среди соседей и это не первый год?
житель
вчера, 16:31
кто в этом виноват?цены растут на все.империя зла.
ЖКХ
вчера, 15:55
Жаба Кушать Хочет
