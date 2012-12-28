Все новости
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
25-летний наркоторговец попался на «контрольной закупке»
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Общество
292
20 минут назад

В Липецке заледенел еще один двор

Причина та же, что и в первых двух случаях — коммунальный ручей.

У дома № 32 по улице Игнатьева с субботы из-под земли течет вода. Она не только залила дорогу, но и просачивается в находящуюся в здании медицинскую клинику.

«Всё воскресенье вытаскивали машины из этой жижи и замерзающих колдобин на дороге. Кто-то догадался, воткнул ствол от елки! Сейчас вода по-прежнему течет. Подтапливает дом. У нас уже в кабинете из-под стены течет вода. К клинике не подойти. Намерз высокий слой льда, на нем же проталины от продолжающейся течи из-под земли. Заявки и в УК „Парус“ и в РВК даны. Управляющая компания сидит в этом же доме, но бездействует. Ходить стало опасно. Я сегодня упала, хотя и шла медленно и аккуратно. Просили УК „Парус“ хотя бы песком посыпать все это безобразие. Заявки приняты, дела не делаются», — написала GOROD48 работающая в клинике липчанка.



В «РВК-Липецк» пообещали направить бригада на улицу Игнатьева для обследования сетей.

«Если утечка произошла на водоводе, относящемся к зоне эксплуатационной ответственности водоканала, порыв будет устранен с учетом нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования», — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, в Липецке из-за порывов на водоводах заледенело уже несколько дворов на улице Стаханова и Белана, а также двор на улице Ворошилова
порыв
холодная вода
