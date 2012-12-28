Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
В Липецке заледенел еще один двор
Причина та же, что и в первых двух случаях — коммунальный ручей.
«Всё воскресенье вытаскивали машины из этой жижи и замерзающих колдобин на дороге. Кто-то догадался, воткнул ствол от елки! Сейчас вода по-прежнему течет. Подтапливает дом. У нас уже в кабинете из-под стены течет вода. К клинике не подойти. Намерз высокий слой льда, на нем же проталины от продолжающейся течи из-под земли. Заявки и в УК „Парус“ и в РВК даны. Управляющая компания сидит в этом же доме, но бездействует. Ходить стало опасно. Я сегодня упала, хотя и шла медленно и аккуратно. Просили УК „Парус“ хотя бы песком посыпать все это безобразие. Заявки приняты, дела не делаются», — написала GOROD48 работающая в клинике липчанка.
В «РВК-Липецк» пообещали направить бригада на улицу Игнатьева для обследования сетей.
«Если утечка произошла на водоводе, относящемся к зоне эксплуатационной ответственности водоканала, порыв будет устранен с учетом нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования», — рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, в Липецке из-за порывов на водоводах заледенело уже несколько дворов на улице Стаханова и Белана, а также двор на улице Ворошилова
