У жителя Липецкого округа нашли 175 граммов растительных наркотиков
Дело направлено в суд.
«По данным следствия, мужчина для личного потребления вырастил, собрал и измельчил коноплю, получив более 100 граммов марихуаны и 75 граммов частей растения, содержащего наркотическое средство. Наркотики он хранил у себя дома и в гараже, пока их не изъяли сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Вину мужчина признал, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото - vk.com
