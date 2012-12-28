У жителя Липецкого округа нашли 175 граммов растительных наркотиков

Дело направлено в суд.

39-летнего жителя Липецкого округа будут судить по обвинению в незаконном хранении марихуаны в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ).«По данным следствия, мужчина для личного потребления вырастил, собрал и измельчил коноплю, получив более 100 граммов марихуаны и 75 граммов частей растения, содержащего наркотическое средство. Наркотики он хранил у себя дома и в гараже, пока их не изъяли сотрудники полиции», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Вину мужчина признал, ему грозит до десяти лет лишения свободы.