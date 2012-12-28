сегодня, 11:07
Участник СВО через суд добился региональной выплаты за ранение

За права получившего тяжёлое осколочное ранение 38-летнего военнослужащего вступилась прокуратура.

Прокуратура Правобережного района Липецка через суд добилась назначения 38-летнему участнику специальной военной операции региональной выплаты за тяжёлое осколочное ранение. Речь идёт о сумме в 600 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, орган социальной защиты отказал участнику СВО в назначении региональной единовременной денежной выплаты за ранение по причине отсутствия у него прописки в Липецкой области.

Дело в том, что мужчина несколько лет назад переехал в Липецкую область из ЛНР. Сначала он жил в Тербунском районе и даже имел там временную регистрацию, а в 2020-м году переехал в Липецк, но регистрации здесь у него не было. В 2024-м году он заключил в Липецке контракт на участие в СВО. Все эти обстоятельства были установлены в суде, и иск прокуратуры о назначении выплаты за ранение был удовлетворен.
Комментарии (4)

Хатабыч
22 минуты назад
Почему всё через суд надо выколачивать
25 минут назад
Что-то много судебных разбирательств в виде невыплат участникам СВО и членам их семей. Не хотят платить или может не обратятся, и средства уйдут по другому направлению.Странное явление.
Патриот
51 минуту назад
Дай Бог здравия воину-герою!!!
Юрист
сегодня, 11:35
У ПФ на любой каприз по невыплате почему-то имеется основание. Даже удивительно. Вот структура все предусмотрено что-бы отказать.
