МЧС сообщило о прекращении опасного метеорологического явления — переувлажнения верхнего слоя почвы
сегодня, 11:07
Участник СВО через суд добился региональной выплаты за ранение
За права получившего тяжёлое осколочное ранение 38-летнего военнослужащего вступилась прокуратура.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, орган социальной защиты отказал участнику СВО в назначении региональной единовременной денежной выплаты за ранение по причине отсутствия у него прописки в Липецкой области.
Дело в том, что мужчина несколько лет назад переехал в Липецкую область из ЛНР. Сначала он жил в Тербунском районе и даже имел там временную регистрацию, а в 2020-м году переехал в Липецк, но регистрации здесь у него не было. В 2024-м году он заключил в Липецке контракт на участие в СВО. Все эти обстоятельства были установлены в суде, и иск прокуратуры о назначении выплаты за ранение был удовлетворен.
