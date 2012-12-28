Участник СВО через суд добился региональной выплаты за ранение

За права получившего тяжёлое осколочное ранение 38-летнего военнослужащего вступилась прокуратура.

Прокуратура Правобережного района Липецка через суд добилась назначения 38-летнему участнику специальной военной операции региональной выплаты за тяжёлое осколочное ранение. Речь идёт о сумме в 600 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, орган социальной защиты отказал участнику СВО в назначении региональной единовременной денежной выплаты за ранение по причине отсутствия у него прописки в Липецкой области.Дело в том, что мужчина несколько лет назад переехал в Липецкую область из ЛНР. Сначала он жил в Тербунском районе и даже имел там временную регистрацию, а в 2020-м году переехал в Липецк, но регистрации здесь у него не было. В 2024-м году он заключил в Липецке контракт на участие в СВО. Все эти обстоятельства были установлены в суде, и иск прокуратуры о назначении выплаты за ранение был удовлетворен.