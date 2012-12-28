Липчанка отсудила за неисправный утюг в три раза больше его стоимости

Первые претензии женщины остались без ответа, а потом она пошла в суд.

В Липецке мировой суд встал на сторону покупательницы утюга в споре о защите прав потребителя.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ещё в сентябре 2024 года липчанка купила утюг за 11,5 тысячи рублей, который оказался нерабочим. Женщина обратилась в сервисный центр, который выдал ей заключение о том, что отремонтировать утюг невозможно. Это заключение она дважды направляла продавцу с требованием возврата денег. Но претензия осталась без ответа. Мало того, во второй раз курьера с документами продавец и вовсе не впустил.В феврале 2025 года деньги женщине всё же вернули. Но она всё равно обратилась в суд с требованием взыскать с юрлица неустойку, штраф, моральный вред, судебные и почтовые расходы.В результате судом с продавца взысканы неустойка за нарушение сроков исполнения требований потребителя, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, почтовые и судебные расходы — в общей сложности 31,9 тысячи рублей.