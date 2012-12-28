Сегодня в Липецке: в трамваи вновь начнут врываться, липчане начали заменять традиционных гадалок на… ИИ
МЧС сообщило о прекращении опасного метеорологического явления — переувлажнения верхнего слоя почвы
Общество
522
сегодня, 13:03
7
Липецк неожиданно стал одним из лидеров оздоровительного отдыха
Бронирования в липецких санаториях и спа-отелях за год выросли в четыре раза.
«Самые популярные города весной 2026 года: Адлер с долей бронирования в 8,4%, Зеленоградск — 6,6%, Липецк — 6,6%, Светлогорск — 5,4%, Ростов-на-Дону — 4,5%», — цитирует агентство данные анализа бронирований на весну 2026 года в санаториях и спа-отелях.
При этом, спрос на оздоровительный отдых в Липецке по сравнению с прошлым годом вырос в 4,1 раза.
Общий же спрос на оздоровительный туризм в стране увеличился за год на 11%, причём 97% путешественников выбрали направления внутри России.
По-прежнему, лидером оздоровительного отдыха в России остаётся Краснодарский край.
5
0
0
0
9
Комментарии (7)