Липецк неожиданно стал одним из лидеров оздоровительного отдыха

Бронирования в липецких санаториях и спа-отелях за год выросли в четыре раза.

Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск и Ростов-на-Дону стали самыми популярными городами для оздоровительного отдыха в России весной 2026 года, сообщает  РИА Новости со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Самые популярные города весной 2026 года: Адлер с долей бронирования в 8,4%, Зеленоградск — 6,6%, Липецк — 6,6%, Светлогорск — 5,4%, Ростов-на-Дону — 4,5%», — цитирует агентство данные анализа бронирований на весну 2026 года в санаториях и спа-отелях.

При этом, спрос на оздоровительный отдых в Липецке по сравнению с прошлым годом вырос в 4,1 раза.

Общий же спрос на оздоровительный туризм в стране увеличился за год на 11%, причём 97% путешественников выбрали направления внутри России.

По-прежнему, лидером оздоровительного отдыха в России остаётся Краснодарский край.
вера
11 минут назад
а где в Липецке находятся эти санатории и как называются, и можно ли купить путевку?
Садовод
34 минуты назад
Липецк по оздоровлению трудящихся /бездельников должен быть на первом месте, поскольку санаторий из Нижнего парка сместился на левый берег, там теперь огромный оздоровительный комплекс с разноцветными дымами для всеобщей ингаляции
Лариса
35 минут назад
Нууу, теперь заживёёём!
Иван
46 минут назад
Был санаторий Липецк и тот закрыли
Сокол
сегодня, 13:18
И где у нас оздоравливаются,интересно?
Гость
24 минуты назад
Онкодиспансер
В Липецке
сегодня, 13:11
Неожиданно включили мобильный интернет.
