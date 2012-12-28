Исследование: зарплаты женщин в Липецкой области на треть отстают от мужских заработков

Женщины в Липецкой области зарабатывают на 35% меньше, чем мужчины. Исследование о гендерном разрыве зарплат подготовили аналитики FinExpertiza на основании данных Росстата.

Средние зарплаты женщин Липецкой области на крупных и средних предприятиях оказались на 35% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разница (с учетом премий и после вычета НДФЛ) составила 30,65 тысячи рублей. Так, средний доход женщины после вычета налогов составляет 56,92 тысячи рублей против 87,6 тысячи рублей у мужчин.В целом по России средние заработки женщин, занятых на крупных и средних предприятиях России, в 2025 году были на 33,7% ниже, чем у мужчин (анализ основан на данных Росстата, сбор информации осуществляется раз в два года по итогам октября – учитываются премии, различные доплаты и надбавки). В абсолютном выражении разрыв составил 37,8 тысячи рублей. Зафиксированный в 2025 году гендерный разрыв в трудовых доходах стал максимальным за последние 13 лет.Наибольший разрыв между заработками мужчин и женщин наблюдался в Мурманской области (зарплаты женщин в среднем на 47% ниже мужских), Забайкальском крае (на 44%), Еврейской автономной области (на 43,8%), Хакасии (на 40,6%). Минимальная разница между зарплатами в гендерном разрезе отмечалась Ингушетии и Кабардино-Балкарии (в обоих регионах заработки женщин отстают на 13,8% от мужских), Ивановской области (на 19,8%).