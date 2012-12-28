МЧС сообщило о прекращении опасного метеорологического явления — переувлажнения верхнего слоя почвы
Аграрии приступили к севу.
Как рассказала GOROD48 инженер-агрометеоролог Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Бодрова, сейчас аграрии везде смогли выйти в поля и приступить к севу яровых. Прекращение опасного метеорологического явления связано с установившейся с начала мая благоприятной погодой — тёплой и без осадков. В результате почва хорошо просохла.
Переувлажнение верхнего слоя почвы – это когда в период вегетации в течение 20 дней состояние почвы на глубине 10-12 сантиметров визуально оценивается как липкое или текучее, возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние.
Экстренное предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении — переувлажнении верхнего слоя почвы в Ельце и во Льве Толстом ГУ МЧС России по Липецкой области распространило ещё 20 апреля. К переувлажнению почвы привели обильные дожди.
Никаких неблагоприятных последствий для сельского хозяйства в Липецкой области нет, на озимых переувлажнение не отражается, провести подкормку почвы и посадить теплолюбивые зерновые — ячмень и овёс и бобовые культуры аграрии также ещё успевают.
