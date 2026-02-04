Все новости
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
25-летний наркоторговец попался на «контрольной закупке»
Происшествия
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Происшествия
814
42 минуты назад
4

Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой

Под арестом, она, как и второй фигурант дела, Татьяна Фомина, проведет месяц и 28 дней.

В Правобережном суде закончилось слушание ходатайства следствия об избрании меры пресечения для заместителя начальника управления главного смотрителя Липецка Людмилы Кулаковой. Она подозревается в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)

В суде Людмила Кулакова заявила, что утром 2 февраля ее отвезли в управление по борьбе с экономическими преступлениями областного УМВД, и с того времени ей ничего неизвестно о местонахождении двух ее детей и их состоянии. Такие действия правоохранителей Людмила Кулакова посчитала психологическим воздействием. Кроме того адвокат Людмилы Кулаковой сообщил суду, что с момента задержания ее подзащитной прошло более 48 часов и поэтому ее необходимо немедленно освободить из-под стражи. 

Суд согласился с мнением защиты и освободил Людмилу Кулакову из-под стражи из-за нарушения процедуры задержания: остальное время слушания она просидела рядом с адвокатом, а не в боксе для задержанных.

photo_2026-02-04_15-50-51.jpg

Затем защита настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий. Людмила Кулакова, по словам ее адвоката, не пыталась скрыться, и не является подозреваемой — так как обвинение ей пока не предъявлено. Кроме того, у нее есть ряд хронических заболеваний, и она нуждается в лечении и приём препаратов. Людмила Кулакова одна воспитывает двух детей, и если ее арестуют — семья окажется без средств к существованию. Сама Людмила Кулакова заявила, что у нее нет загранпаспорта и скрываться она не намерена.

Однако  прокуратура настаивала на домашнем аресте: «преступление тяжкое и подозреваемая может оказывать давление на свидетелей, а следствие находится на первоначальном этапе».

Суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста, под ним Людмила Кулакова будет находиться до 28 марта. Ей разрешено посещать медицинские учреждения, а общаться только с проживающими с ней членами семьи.

По данным следствия, Людмила Кулакова получила от предпринимательницы Татьяны Фоминой iPhone 13 за 60 000 рублей, и 890 тысяч рублей деньгами. За взятки Кулакова должна была поспособствовать в приемке работ по муниципальному контракту по отлову бездомных животных, который исполняла Татьяна Фомина. 

взятка
отлов животных
ИП Татьяна Фомина
Людмила Кулакова
Комментарии (4)

Сначала новые
Ольга
9 минут назад
Молодцы, тётки без мужиков детей растят, деньги нужны очень, детьми и прикрываются
Ответить
Безмасочник
21 минуту назад
Очень жалко собачек, которых отлавливают. Это незаконное лишение свободы!
Ответить
Зинаида Львовна
39 минут назад
Она была под влиянием телефонных мошенников? Они ей и телефон для этих целий передали
Ответить
Гость
15 минут назад
С таким именем и отчеством у нас была учительница физики
Ответить
