Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Под арестом, она, как и второй фигурант дела, Татьяна Фомина, проведет месяц и 28 дней.
В суде Людмила Кулакова заявила, что утром 2 февраля ее отвезли в управление по борьбе с экономическими преступлениями областного УМВД, и с того времени ей ничего неизвестно о местонахождении двух ее детей и их состоянии. Такие действия правоохранителей Людмила Кулакова посчитала психологическим воздействием. Кроме того адвокат Людмилы Кулаковой сообщил суду, что с момента задержания ее подзащитной прошло более 48 часов и поэтому ее необходимо немедленно освободить из-под стражи.
Суд согласился с мнением защиты и освободил Людмилу Кулакову из-под стражи из-за нарушения процедуры задержания: остальное время слушания она просидела рядом с адвокатом, а не в боксе для задержанных.
Затем защита настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий. Людмила Кулакова, по словам ее адвоката, не пыталась скрыться, и не является подозреваемой — так как обвинение ей пока не предъявлено. Кроме того, у нее есть ряд хронических заболеваний, и она нуждается в лечении и приём препаратов. Людмила Кулакова одна воспитывает двух детей, и если ее арестуют — семья окажется без средств к существованию. Сама Людмила Кулакова заявила, что у нее нет загранпаспорта и скрываться она не намерена.
Однако прокуратура настаивала на домашнем аресте: «преступление тяжкое и подозреваемая может оказывать давление на свидетелей, а следствие находится на первоначальном этапе».
Суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста, под ним Людмила Кулакова будет находиться до 28 марта. Ей разрешено посещать медицинские учреждения, а общаться только с проживающими с ней членами семьи.
По данным следствия, Людмила Кулакова получила от предпринимательницы Татьяны Фоминой iPhone 13 за 60 000 рублей, и 890 тысяч рублей деньгами. За взятки Кулакова должна была поспособствовать в приемке работ по муниципальному контракту по отлову бездомных животных, который исполняла Татьяна Фомина.
