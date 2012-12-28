Все новости
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
Происшествия
1045
58 минут назад
7

Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой

Ее подозревают в даче взяток  замначальника управления главного смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой.

В Правобережном суде Липецка слушается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 28 марта предпринимателю Татьяне Фоминой, которая последние два года исполняет  контракты на отлов бездомных собак в городе.   

Индивидуального предпринимателя Фомину подозревают в даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) — заместителю  начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой. Последнюю  в свою очередь подозревают в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), избрание ей меры пресечения намечено на 14:30. 

По данным следствия, взяток было три: «Айфон 13» за 60 тысяч рублей, которым, по данным следствия, пользуется сын Людмилы Кулаковой, и две – наличными: по 390 тысяч и 500 тысяч рублей. Как прозвучало в суде, 34-летняя Татьяна Фомина была задержана правоохранителями поздно вечером 2 февраля, в тот же день она написала явку с повинной.

Татьяна Фомина — многодетная мать, у нее трое детей. 

«По данным следствия, индивидуальный предприниматель, исполнявшая в 2024 году муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконное вознаграждение за содействие в приёмке фактически невыполненных объёмов работ. Заместитель начальника муниципального учреждения, являясь членом приёмочной комиссии, обеспечивала подписание актов выполненных работ, не соответствующих фактическому объёму оказанных услуг», — ранее сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

взятка
отлов животных
ИП Татьяна Фомина
0
0
0
5
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Свояк
10 минут назад
Про миллионы тонн песка с солью на дорогах кого нибудь выловят или выше собак ловить не разрешают
Ответить
ранше
15 минут назад
в лагерях для женщын , был хороший детсад
Ответить
...
24 минуты назад
У нее трое детей!!!! Материнский капитал и "хорошая работа". Вот так и живет, не работая.
Ответить
Сидит ?
32 минуты назад
Кретова ?
Ответить
липчанка
40 минут назад
неужели Кулакова за взятку почти на 1 млн отделается условкой или того хуже- выговором?
Ответить
Житель
49 минут назад
Нужно работать нормально, а не заниматься ерундой. За что боролась, на то и напоролась. А ведь эти собаки могли кого-то загрызть. Ни стыда, ни совести.
Ответить
Елена
50 минут назад
молодая, а какая предприимчивая...
Ответить
