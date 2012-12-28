Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Ее подозревают в даче взяток замначальника управления главного смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой.
Индивидуального предпринимателя Фомину подозревают в даче взятки должностному лицу (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) — заместителю начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой. Последнюю в свою очередь подозревают в получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), избрание ей меры пресечения намечено на 14:30.
По данным следствия, взяток было три: «Айфон 13» за 60 тысяч рублей, которым, по данным следствия, пользуется сын Людмилы Кулаковой, и две – наличными: по 390 тысяч и 500 тысяч рублей. Как прозвучало в суде, 34-летняя Татьяна Фомина была задержана правоохранителями поздно вечером 2 февраля, в тот же день она написала явку с повинной.
Татьяна Фомина — многодетная мать, у нее трое детей.
«По данным следствия, индивидуальный предприниматель, исполнявшая в 2024 году муниципальные контракты на отлов бездомных животных, передала должностному лицу незаконное вознаграждение за содействие в приёмке фактически невыполненных объёмов работ. Заместитель начальника муниципального учреждения, являясь членом приёмочной комиссии, обеспечивала подписание актов выполненных работ, не соответствующих фактическому объёму оказанных услуг», — ранее сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
