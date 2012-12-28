В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
452
32 минуты назад
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
20-летняя девушка и её мать изначально попали в реанимацию.
Медики скорой помощи — 52-летняя женщина и 39-летний мужчина, которые приехали на вызов к женщинам и тоже отравились, сразу чувствовали себя нормально. Их на всякий случай положили в терапевтическое отделение, но сейчас они уже в норме и ушли домой.
Напомним, вечером 25 января из квартиры в доме №46В по улице Задонской в Ельце госпитализировали четверых человек с отравлением угарным газом.
Причиной отравления могло стать нарушение в вентиляции: газоход был слишком глубоко вставлен в канал дымоудаления. Но окончательные вывозы ещё не сделаны — все обстоятельства происшествия выясняют коммунальные службы и правоохранительные органы.
0
0
3
0
0
Комментарии