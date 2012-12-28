В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
12 лет строгого режима: липчанин признан виновным в квартирном мошенничестве и похищении двух человек
Происшествия
894
55 минут назад
Четверо человек отравились угарным газом в Ельце
В том числе двое сотрудников «скорой».
— Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, пострадали два медработника скорой помощи, приехавшие на вызов в квартиру, и два жильца квартиры.
По данным GOROD48, причиной отравления могло стать нарушение в вентиляции: газоход был слишком глубоко вставлен в канал дымоудаления.
Дочь и мать сразу госпитализировали, а состояние сотрудников скорой оказалось заметно лучше, чем у жильцов квартиры.
Сотрудники газовой службы сейчас обследуют жилье.
1
7
0
0
1
Комментарии