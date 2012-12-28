Четверо человек отравились угарным газом в Ельце

В том числе двое сотрудников «скорой».

Вечером 25 января из квартиры в доме №46В по улице Задонской в Ельце госпитализировали четверых человек с отравлением угарным газом: 52-летнюю женщину, 39-летнего мужчину, 20-летнюю девушку и её мать.— Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, пострадали два медработника скорой помощи, приехавшие на вызов в квартиру, и два жильца квартиры.По данным GOROD48, причиной отравления могло стать нарушение в вентиляции: газоход был слишком глубоко вставлен в канал дымоудаления.Дочь и мать сразу госпитализировали, а состояние сотрудников скорой оказалось заметно лучше, чем у жильцов квартиры.Сотрудники газовой службы сейчас обследуют жилье.