В России
33
сегодня, 13:21
В РФ изменятся правила сдачи экзаменов на права
МВД России разработало поправки в регламент проведения экзамена на получение водительских прав.
В ведомстве предложили доработать «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», которые были утверждены в 2014 году.
Согласно поправкам, вводятся новые основания для недопуска кандидата к экзаменам. Если раньше это было возможно, например, при неуплате госпошлины или предоставлении фальшивых документов, то теперь в МВД хотят добавить использование средств связи, фото-, видео- и аудиоаппаратуры и другой электроники. Отмечается, что инспекторы ГИБДД регулярно ловят нарушителей, которые пытаются подобным образом схитрить во время теста.
Одновременно предложено сократить сроки проведения практической части теста. В настоящее время будущий водитель, успешно сдавший теорию, имеет в запасе полгода для сдачи практики. В новой редакции этот промежуток хотят сократить до 60 дней.
Кроме того, документ вводит новые основания для аннулирования уже выданных водительских прав. Уточняется, что речь идет о выявленных в ходе внеочередного медосмотра заболеваниях, и нововведение будет затрагивать, в первую очередь, профессиональных водителей — таксистов, дальнобойщиков, водителей общественного транспорта.
Сама медсправка, согласно нововведению, может быть предоставлена как в бумажном, так и в электронном виде, если сведения о проведении осмотра находятся в специальном реестре, который ведут МВД и Минздрав.
0
0
0
0
0
Комментарии