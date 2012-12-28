Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей

Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
сегодня, 16:03
Причём в колонии строгого режима.
Фалькова осудили сразу по двум статьям Уголовного кодекса: по части первой статьи 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий» и по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
«В суде доказано, что с февраля по октябрь 2021 года он оказывал общее покровительство предпринимателю по решению коммерческих вопросов, а также в помощи по приобретению крупного рогатого скота на территории Липецкой области без фактического проведения лечебно-профилактических и санитарных мероприятий. За указанные действия он получил от руководителя юридического лица 340 тысяч рублей», — сообщает прокуратура.
Ранее к ответственности была привлечена и компания, директору которой покровительствовал Фальков: по постановлению прокуратуры в Липецкой области на 510 тысяч рублей оштрафовано ООО «Деликатес». Фирму привлекли к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Именно директор «Деликатеса», торгующего мясом и мясными продуктами, передал Фалькову 340 тысяч рублей за действия в свою пользу и пользу своего отца, который также занимается бизнесом, а также подконтрольных им организаций.
Преступление было выявлено УЭБиПК УМВД России по городу Липецку. Уголовное дело находилось в производстве Следственного комитета.
