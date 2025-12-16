Все новости
Общество
1190
сегодня, 11:46
9

«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»

Жители дома по Индустриальной, 2 жалуются на соседство с продуктовым киоском, где, на их взгляд, торгуют водкой, фанфуриками и сигаретами.

Сегодня на заседании комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета Вера Урываева озвучила жалобу жителей дома №2 на улице Индустриальной. Она сказала, что люди недовольны продуктовым киоском у торца дома, в котором торгуют фанфуриками, водкой, сигаретами.

0d267dc5-1c3b-4cfe-b5a8-61c7ab0fb628.jpg+2025-12-16-11.36.35+niz.jpg

— Жители жалуются, что на столе там танцуют, бюстгальтерами машут! Что делать? Ведь работает этот киоск круглосуточно. И в нем не молоко продают!

Этот вопрос был адресован начальнику управления потребительского рынка администрации Липецка Антону Мамонову.

Чиновник сказал, что этот нестационарный торговый объект известен управлению. И что с ним работают. Однако во время проверки киоска в нем не нашли никакой «запрещенки».

bb4276fe-5d93-4695-9929-967080a83222.jpg+2025-12-16-11.36.35+niz.jpg

81384588-3f97-4ebc-99e6-49ffd09499b9.jpg+2025-12-16-11.36.35+niz.jpg

У киоска, о котором говорила Вера Урываева, в кустах стоит самодельный столик. Там же валяются флаконы из-под чистого спирта. А стол, на котором танцуют и машут бюстгальтерами, находится во дворе дома, у стены, за которым находится законный пивбар

И тут же начальник городского управления потребрынка сказал, что бороться с киосками, где даже выявлены факты продажи спиртного и сигарет крайне трудно. Для того, чтобы ликвидировать такой объект, нужно пройти с его собственником через ряд судебных процессов. В этом году, например, с большими сложностями удалось убрать с улиц Липецка три таких киоска.

В целом ведомство Антона Мамонова усилило работу по зачистке города от незаконно установленных объектов нестационарной торговли. Если в прошлом году с улиц и дворов были убраны 25 киосков и павильонов, то в этом — уже 89. Причем 68 в добровольном порядке вывезли их владельцы. Управление потребрынка в этом году наконец-то полностью ликвидировало полуподпольную сеть из 25 киосков и тонаров, которая принадлежала легендарному липецкому коммерсанту, торговавшему кондитерской и молочной продукцией, не имеющей никакой сертификации.

eb112372-4eb1-4d2d-b5dd-83a615f15fbf.jpg+2025-12-16-11.36.35+niz.jpg

Депутат Александр Корнаухов заявил, что порой нам его глаза попадают киоски, на которых датой сноса указаны разные даты вплоть до 2016 года. И спросил, сколько таких не вывезенных объектов торговли в Липецке?

Антон Мамонов ответил — единицы. «В городе таких НТО уже практически нет».
Липецкий горсовет
незаконная торговля
фанфурики
Комментарии (9)

Сначала новые
журавлева
5 минут назад
Рудный 3 когда уже? 24/7 торгуют
Ответить
Баба Нюра
11 минут назад
Название новости, как хорошая реклама, со всего города народ потянется
Ответить
А
30 минут назад
В фунфырях никакой не чистый спирт, а отрава. Всех кто глотал его, а я их знаю бьют эпилептические припадки. Я пару раз его пробывал, дрянь.
Ответить
Гость
35 минут назад
Студ. Городок в районе дома 13 на 15 микрорайоне, автомобильная стоянка, из будки охраны спокойно продают алкоголь и сигареты уже больше 10 лет и все нормально, работает. А Вы про какие то киоски...
Ответить
Люсия
38 минут назад
Это зависники пишут которые стесняются станцевать на столе и помахать бюсгалтером , но затаив дыхание подглядывают через шторку на кухне.
Ответить
локацию
44 минуты назад
об этом объекте предоставьте!Может пока доеду-они еще чего-нибудь снимут.Выезжаю!
Ответить
Кузя
48 минут назад
Новый адрес подсказали, хм...
Ответить
Киоск
сегодня, 11:55
Это всего лишь бизнес - ничего личного!
Ответить
Виктор
сегодня, 12:11
Очень даже личное кто то же крышует этот бизнес раз он существует до сих пор
Ответить
