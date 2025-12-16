Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
сегодня, 11:46
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Жители дома по Индустриальной, 2 жалуются на соседство с продуктовым киоском, где, на их взгляд, торгуют водкой, фанфуриками и сигаретами.
— Жители жалуются, что на столе там танцуют, бюстгальтерами машут! Что делать? Ведь работает этот киоск круглосуточно. И в нем не молоко продают!
Этот вопрос был адресован начальнику управления потребительского рынка администрации Липецка Антону Мамонову.
Чиновник сказал, что этот нестационарный торговый объект известен управлению. И что с ним работают. Однако во время проверки киоска в нем не нашли никакой «запрещенки».
У киоска, о котором говорила Вера Урываева, в кустах стоит самодельный столик. Там же валяются флаконы из-под чистого спирта. А стол, на котором танцуют и машут бюстгальтерами, находится во дворе дома, у стены, за которым находится законный пивбар
И тут же начальник городского управления потребрынка сказал, что бороться с киосками, где даже выявлены факты продажи спиртного и сигарет крайне трудно. Для того, чтобы ликвидировать такой объект, нужно пройти с его собственником через ряд судебных процессов. В этом году, например, с большими сложностями удалось убрать с улиц Липецка три таких киоска.
В целом ведомство Антона Мамонова усилило работу по зачистке города от незаконно установленных объектов нестационарной торговли. Если в прошлом году с улиц и дворов были убраны 25 киосков и павильонов, то в этом — уже 89. Причем 68 в добровольном порядке вывезли их владельцы. Управление потребрынка в этом году наконец-то полностью ликвидировало полуподпольную сеть из 25 киосков и тонаров, которая принадлежала легендарному липецкому коммерсанту, торговавшему кондитерской и молочной продукцией, не имеющей никакой сертификации.
Депутат Александр Корнаухов заявил, что порой нам его глаза попадают киоски, на которых датой сноса указаны разные даты вплоть до 2016 года. И спросил, сколько таких не вывезенных объектов торговли в Липецке?
Антон Мамонов ответил — единицы. «В городе таких НТО уже практически нет».
