Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети

Вчера с улицы Меркулова сотрудники городского управления потребительского рынка вывезли уже четвертый по счету с весны киоск ООО «Липецкий десерт». Все такие нестационарные торговые объекты незаконны. Они воруют электроэнергию, а торгуют продуктами неизвестного качества.