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сегодня, 11:59
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Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети

Вчера с улицы Меркулова сотрудники городского управления потребительского рынка вывезли уже четвертый по счету с весны киоск ООО «Липецкий десерт». Все такие нестационарные торговые объекты незаконны. Они воруют электроэнергию, а торгуют продуктами неизвестного качества.

Сети «левых» автолавок в Липецке объявили бой еще при Михаиле Гулевском, но они до сих пор не побеждены. Более того, позже к магазинам на колесах, которые паркуются на пешеходных переходах, у остановок, на тротуарах, добавились еще и киоски. Хозяином этой популярной у малоимущих горожан, главным образом пенсионеров, в мэрии считают предпринимателя Романа Раскопина. Подчеркиваем, считают, так как формально вся такая торговля сейчас осуществляется компанией «Липецкий десерт». Есть у нее директор Сергей Кораблин (он же — учредитель и директор торговых организаций «Рубин», «Секрет долголетия», «Снежок»), которого буквально на веревке затаскивают в мэрию на совещания на тему незаконной торговли, но толку с этого ноль. А ведь в прошлом году Кораблин письменно обязался убрать до марта этого года всю свою торговую сеть, но слова не сдержал.

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Претензий к «Липецкому десерту» немало. Киоски бессовестно крадут электроэнергию, что было неоднократно доказано арбитражными разбирательствами. Только в прошлом году «Россети» по искам к этой организации о неосновательном обогащении выиграли три иска на общую сумму в восемь миллионов рублей!

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Во-вторых, такие киоски и автолавки не входят в схему нестационарных объектов уличной торговли мэрии. В-третьих, они зачастую установлены в нарушение Правил дорожного движения и Правил благоустройства Липецка, в охранных зонах ресурсоснабжающих организаций. В-четвертых, неизвестно, имеются ли у продавцов этой сети санкнижки и документы, свидетельствующие о работе «в белую». В-пятых, торгуют в киосках и автолавках продуктами неизвестного происхождения и сомнительного качества (ранее сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики обнародовали результаты проверок Роспотребнадзора, объявившего товар автолавок фальсификатом из-за обилия в «молочке» и кондитерских изделиях пальмового масла). Но с такой торговли — все как с гуся вода!

Обрезали незаконное подключение к электроэнергии? Через час электрик теневой торговой сети находил новый вариант запитать кисок. Наказать за торговлю фальсификатом такую сеть невозможно и знаете почему? Потому что она незаконная! На заседании у горсовете как-то представитель областного управления Роспотребнадзора так и сказала, что санитарные врачи имеют право проверять исключительно легальный бизнес. Вывезти принудительно автолавку или киоск на штрафстоянку мэрии было невозможно в том случае, когда в ней закрывался продавец, а это было повсеместной практикой.

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Год назад начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк на совещании по этому поводу нарисовала абсолютно унылую картину. Никто — ни чиновники, ни полиция, ни прокуратура, ни суды — ничего не могут сделать с такой торговлей. Ее схема — криминально идеальна: менять юрлица как перчатки тогда, когда припечет. Ведь пока суд да дело — ответчик уже другой. В 2022-2024 годах ООО «Липецкий десерт» 12 раз проверяли департамент развития территории, санитарные врачи, налоговики. Каждая такая проверка заканчивалась объявлением предостережения за выявленные нарушения. Но так как весь бизнес с марта 2022 года находится под действием моратория, никаких иных мер воздействия на коммерсантов у проверяющих и надзирающих органов нет.

Раз этот бизнес в правовом поле неискореним, в мэрии склонились к тому, что его нужно легализовать, чтобы иметь законное право его контролировать.

— Роман Раскопин как-то заявил, что считает свой бизнес социально ответственным. Он говорит, что помогает неимущим приобретать продукты по низким ценам, а ему мешают. Еще летом прошлого года (в 2020-м году. — Прим. GOROD48) он заявил, что устал от такой жизни. Почему бы тогда не дать ему возможность торговать в тех местах, где это возможно, где есть спрос на его товары? Не включить автолавки в существующую сеть нестационарных торговых объектов? — задалась вопросами Ася Франценюк на совещании, состоявшемся в апреле 2021 года.

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Прошло время, но Роман Раскопин так и не вступил в диалог с городской администрацией. Почему? GOROD48 не раз пытался связаться с этим предпринимателем, чтобы узнать у него причины, но его телефон всякий раз молчал. Но сегодня все-таки ответил.

— Роман Олегович, это GOROD48. Мы очень хотели бы узнать, почему вы не желаете работать в правовом поле? Что вам мешает?

— Причем тут я?

— На совещаниях в мэрии постоянно упоминается ваше имя, когда речь идет о незаконной торговле…

На этом связь с абонентом прервалась.

Раскопин — предприниматель с 2000 года. Основные виды его деятельности в соответствии с классификатором ОКВЭД — торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, производство сухарей, печенья, бисквитов и прочих сухарных хлебобулочных изделий, торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами… По данным бизнес-агрегаторов, Раскопин не является ни учредителем, ни руководителем каких-либо организаций.

Говорят, что когда-то Раскопин был вполне себе обычным предпринимателем. Однако обиделся на мэрию, которая не дала ему добро на возобновление торговли на проспекте Победы после его реконструкции в 2019-2020 годах. Коммерсант владел автолавками, сдавал их аренду. Ранее на торгах он получил несколько законных мест для их размещение под обязательство убрать все остальные, но этого не сделал. Говорят, что действующие в его интересах лица хотели бы получить до 30 мест для своих киосков, но в этом году тот же «Липецкий десерт» не заявился на два аукциона, где торговали местами под нестационарные торговые места.

Ну раз так, то ведомство Аси Франценюк пытается понудить «Липецкий десерт» работать по закону. С весны этого года как незаконно установленные управлением потребрынка с улиц города были принудительно вывезены шесть киосков, в том числе четыре, которыми владеет ООО «Липецкий десерт». Четвертый вывезли вчера утром от дома №24 по улице Меркулова, который мешал «Квадре» реконструировать теплотрассу — по факту он стоял просто на трубе, а также был незаконно подключен к сетям «Липецкэнерго». В ближайшее время в принудительном порядке будут вывезены киоски этой сети с улицы Моршанской, 22, от «Перекрестка» в районе железнодорожного вокзала, с проспекта 60 лет СССР, 2. На такие «левые» киоски жалуются и горожане, и легальный бизнес.

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— Мы и в прошлые годы осуществляли принудительный вывоз киосков, принадлежащих «Липецкому десерту». Однако проходило время, и эти же киоски, которые мы возвращали компании по ее требованию, снова появлялись на улицах, порой в тех же местах, где стояли ранее. Но сейчас ситуация, я уверена, изменится, — прокомментировала GOROD48 текущую обстановку Ася Франценюк.

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на штрафстоянке

Правобережным отделом УФССП России по Липецкой области в отношении должника, ООО «Липецкий десерт», по вступившим в силу решениям суда о взыскании с компании 200 тысяч рублей на эвакуацию киосков и их охрану на штрафплощадке, возбуждены исполнительные производства. Денег мэрия по ним еще не получила. В связи с этим управление потребрынка обратилось в службу судебных приставов с заявлением о наложении ареста на имущество должника, то есть всех четырех киосков, находящихся на временном хранении, с целью их изъятия и реализации для погашения задолженности.

— Работа по вывозу незаконных торговых объектов сети «Липецкий десерт» будет продолжена. Надеюсь, к концу года мы уберем с городских улиц все такие киоски, — сказала Ася Франценюк.
торговля
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Комментарии (8)

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Сначала новые
макс
4 минуты назад
А что в уголовном кодексе нет статьи за некачественные услги или реализация товаров опасных для здоровья? Как только кто-то травится так сразу уголовные дела, а тут Липецк не хочет или не желает прикрыть. Вон Собянин прошелся ночью с ковшами и все, тихо и мирно никто не возмущался. В Москве бы поставили такой фургон, через час уже бы увезли. Законы везде равны, только тут не особо хотят.
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Голос Родины
14 минут назад
Его мочат как моргинала, нормально договориться с властью нельзя , везде кумовство и мзда
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А посадить?
26 минут назад
К уг. ответственности могут быть привлечены лица, осуществляющие неучтённое потребление электрической энергии, при котором сумма причиненного имущественного ущерба превышает 250 тыс. руб.: Статья 165. УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»: 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: б) причинившее особо крупный ущерб: - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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Сергей
30 минут назад
Прямо один такой, крадун-неплатун на весь город и область..........
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Animal planet.
54 минуты назад
Наконец то ! Мало того что торговали продукцией неизвестного происхождения,так ещё продавцы нагло обвешивают покупателей.
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Бабаха
сегодня, 12:12
Обнаглевший комерс, привык работать на халяву и нечего не платить за свою деятельность, всё в карман ложить , да и работники у него я уверен копейки получают , но времена изменились, либо плати налоги, либо вали из этой сферы...
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Позитив
сегодня, 12:10
Возле Европы-27 на Стаханова, Вермишева у ост.10-й мрк, рынок 9-го мкр - нужно ли еще перечислять???
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Нищеброд
сегодня, 12:10
Жаль я там часто отоваривался хорошие продукты
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