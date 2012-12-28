Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Происшествия
сегодня, 17:29
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Суд вышестоящей инстанции утвердил приговор по делу об убийстве с особой жестокостью.
«В апелляции осужденный и его защита говорили о необходимости проведения дополнительной судебной психиатрической экспертизы, а также выдвинули предположениям о том, что потерпевшая могла спровоцировать осужденного. Но Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор Липецкого областного суда без изменения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Сергей Кажакин был безответно влюблён в 40-летнюю Елену Гладких и за несколько дней до убийства она сообщила ему, что никаких отношений у них не будет.
Утром 18 февраля Кажакин приехал домой к Елене в СНТ «Цементник», вручил ей подарки и цветы, но она еще раз сказала ему, что тот не подходит ни ей, ни ее двум дочерям в виде отца, и что у нее есть другой человек, с которым она желает связать свою жизнь. После этого женщина предложила несостоявшемуся жениху подвезти его в Липецк. Вместе с ними на заднее сидение машины села ее младшая дочь. Сергей Кажакин нанес Елене Гладких на глазах ребёнка множественные удары ножом и топором, в результате чего женщина умерла.
Помимо 17 лет колонии, Кажакину назначено ограничение свободы на один год и принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Также удовлетворены гражданские иски родителей Елены Гладких о возмещении морального вреда, причиненного им и ее младшей дочери. По решению суда Кажакин должен выплатить родным Елены Гладких 3 миллиона 950 тысяч рублей.
