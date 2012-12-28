Все новости
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор

Суд вышестоящей инстанции утвердил приговор по делу об убийстве с особой жестокостью.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы 39-летнего осужденного Сергея Кажакина и его защитника на приговор Липецкого областного суда, по которому мужчина получил 17 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью своей возлюбленной и известного липецкого психолога Елены Гладких.

«В апелляции осужденный и его защита говорили о необходимости проведения дополнительной судебной психиатрической экспертизы, а также выдвинули предположениям о том, что потерпевшая могла спровоцировать осужденного. Но Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор Липецкого областного суда без изменения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Сергей Кажакин был безответно влюблён в 40-летнюю Елену Гладких и за несколько дней до убийства она сообщила ему, что никаких отношений у них не будет.

f42fl1dq6rp94h46dpep7jydny3h3f5m.webp

Утром 18 февраля Кажакин приехал домой к Елене в СНТ «Цементник», вручил ей подарки и цветы, но она еще раз сказала ему, что тот не подходит ни ей, ни ее двум дочерям в виде отца, и что у нее есть другой человек, с которым она желает связать свою жизнь. После этого женщина предложила несостоявшемуся жениху подвезти его в Липецк. Вместе с ними на заднее сидение машины села ее младшая дочь. Сергей Кажакин нанес Елене Гладких на глазах ребёнка множественные удары ножом и топором, в результате чего женщина умерла.

Помимо 17 лет колонии, Кажакину назначено ограничение свободы на один год и принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра по месту отбывания наказания. Также удовлетворены гражданские иски родителей Елены Гладких о возмещении морального вреда, причиненного им и ее младшей дочери. По решению суда Кажакин должен выплатить родным Елены Гладких 3 миллиона 950 тысяч рублей.
Комментарии (6)

Где же
24 минуты назад
он работал и на что жил?
Ответить
Александр
24 минуты назад
Надо было еще лет 20 добавить
Ответить
да-уж
30 минут назад
Жаль женщину... Не надо было пользоваться его деньгами, и играть на чувствах.
Ответить
Если
48 минут назад
так все мужчины будут любить ,то будут убиты половина женщин ! Любящий мужчина никогда пальцем не тронет любимую женщину ,даже если она ушла к другому ! Этот тип выродок и в любом случве с ним жить опасно любой женщине !
Ответить
Жизнь
51 минуту назад
Какой кошмар...как же психолог и не рассмотрела неадекватна рядом с собой????очень жаль женщину и дочек..
Ответить
Маша
56 минут назад
сильно любил, видать!
Ответить
