Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками
Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии
Происшествия
565
44 минуты назад
2
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Также ему придется выплатить дочерям убитой им особой жесткостью Елены Гладких около 4 миллионов рублей.
«Во время судебного разбирательства были исследованы доказательства, представленные гособвинителем, которые подтвердили, что подсудимый нанес своей 39-летней знакомой более 50 ударов ножом и топором в области головы и шеи. Женщина скончалась на месте от полученных ранений», — сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Прокуратура Липецкой области обеспечила поддержку государственного обвинения по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ).
Расправа произошла в автомобиле погибшей, который был припаркован недалеко от ее дома. Чудовищное убийство совершено в присутствии малолетней дочери потерпевшей. Как установил суд, мотивом преступления стала ревность.
Несмотря на то, что подсудимый полностью признал свою вину, он заявил в суде, что не помнит обстоятельств произошедшего.
С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскано более 3,9 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда в пользу родителей погибшей и ее старшей дочери.
0
1
3
2
0
Комментарии (2)