сегодня, 11:20
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Арбитражный суд обязал ООО «Строй48» возместить администрации города Грязи 1,1 миллиона рублей ущерба за невыполненную утилизацию строительного мусора.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, четыре иска к фирме в интересах муниципального образования подала прокуратура Липецкой области. Из представленных документов следовало, что в сентябре 2024 года между администрацией Грязей и ООО «Строй48» было заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных жилых домов в городе Грязи. Общая стоимость контрактов составила 2 миллиона рублей, включая 1,1 миллиона рублей за утилизацию строительного мусора на специализированном полигоне. Но в ходе прокурорской проверки выяснилось, что подрядчик предоставил фиктивные документы об утилизации отходов. Представленные договоры с ООО «СоюзРубин-Втормет» на оказание услуг по захоронению отходов на специализированном полигоне оказались недействительными.
«Вследствие умышленного неисполнения подрядчиком обязательств по контрактам, администрация города Грязи понесла убытки, которые подлежат возмещению. В добровольном порядке денежные средства не были возвращены, и прокуратура добилась этого через суд», — отмечают в суде.
Напомним, что этот случай — не единственный. В Липецке возбуждено два уголовных дела о мошенничестве в отношении директора компании, сносившей аварийные дома. Компания получила от Управления капитального ремонта Липецка более миллиона рублей за вывоз строительного мусора. Но на специализированный полигон его так и не привезли. Следствие полагает, что компания решила сэкономить на этой работе.
