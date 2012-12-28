Все новости
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Общество
15-летний подросток по заданию сообщил о минировании жилого дома
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Происшествия
Миша уже спит, а Маша еще гуляет
Общество
49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке
Происшествия
22-летняя липчанка хотела купить парфюмерию и перевела мошенникам 95 000 рублей
Происшествия
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей

Арбитражный суд обязал ООО «Строй48» возместить администрации города Грязи 1,1 миллиона рублей ущерба за невыполненную утилизацию строительного мусора.

Арбитражный суд обязал подрядчика — ООО «Строй48» возместить администрации Грязей 1,1 миллиона рублей: фирма отчиталась фиктивными документами об утилизации строительных отходов.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, четыре иска к фирме в интересах муниципального образования подала прокуратура Липецкой области. Из представленных документов следовало, что в сентябре 2024 года между администрацией Грязей и ООО «Строй48» было заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по сносу многоквартирных жилых домов в городе Грязи. Общая стоимость контрактов составила 2 миллиона рублей, включая 1,1 миллиона рублей за утилизацию строительного мусора на специализированном полигоне. Но в ходе прокурорской проверки выяснилось, что подрядчик предоставил фиктивные документы об утилизации отходов. Представленные договоры с ООО «СоюзРубин-Втормет» на оказание услуг по захоронению отходов на специализированном полигоне оказались недействительными.

«Вследствие умышленного неисполнения подрядчиком обязательств по контрактам, администрация города Грязи понесла убытки, которые подлежат возмещению. В добровольном порядке денежные средства не были возвращены, и прокуратура добилась этого через суд», — отмечают в суде.

Напомним, что этот случай — не единственный. В Липецке возбуждено два уголовных дела о мошенничестве в отношении директора компании, сносившей аварийные дома. Компания получила от Управления капитального ремонта Липецка более миллиона рублей за вывоз строительного мусора. Но на специализированный полигон его так и не привезли. Следствие полагает, что компания решила сэкономить на этой работе.
Комментарии (3)

аналитик
5 минут назад
Много контор работают также . все по бумагам тип топ , а на деле ничего не сделано , так осваиваются бюджетные средства
Ответить
13 минут назад
Ввиду неисполнения обязательств по контракту не утилизированный в установленном порядке строительный мусор необходимо вернуть на прежнее место.
Ответить
Гость
57 минут назад
Ищите этот мусор на отсыпках дорог. Не зря же они его продавали?
Ответить
