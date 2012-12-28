Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
Происшествия
208
49 минут назад
Подрядчик отчитался фиктивными документами об утилизации строительных отходов
Половину стоимости контракта с него взыскивают через суд.
В своём иске прокуратура указала, что в сентябре 2024 года между администрацией Грязей и ООО «Строй48» был заключен муниципальный контракт на снос многоквартирного жилого дома. Стоимость контракта составила 612 тысяч рублей, включая 309 тысяч рублей за утилизацию строительного мусора на специализированном полигоне. Но подрядчик предоставил фиктивные документы об утилизации отходов: договор с ООО «СоюзРубин-Втормет» на захоронение отходов на специализированном полигоне оказался недействительным.
«Умышленное неисполнение обязательств по контракту является существенным нарушением его условий, вследствие чего администрация Грязей понесла убытки, которые подлежат возмещению. Добровольно деньги не возвращены, поэтому прокуратура обратилась в суд», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Этот случай — не единственный. Напомним, в Липецке возбуждено два уголовных дела о мошенничестве в отношении директора компании, сносившей аварийные дома. Компания получила от Управления капитального ремонта Липецка более миллиона рублей за вывоз строительного мусора. Но на специализированный полигон его так и не привезли. Следствие полагает, что компания решила сэкономить на этой работе.
