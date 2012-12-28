Липецкая вечЁрка: деревья-убийцы, продажа недостроя на Клязьме и ноябрьский урожай гороха

Сегодня, 24 ноября, начался второй судебный процесс в отношении ведущего инженера управления главного смотрителя Липецка Светланы Поцелуйко, правительство области продает недострой на Клязьме, и липчанка в конце ноября собрала урожай гороха.