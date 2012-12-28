Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Липецкая вечЁрка: деревья-убийцы, продажа недостроя на Клязьме и ноябрьский урожай гороха
Сегодня, 24 ноября, начался второй судебный процесс в отношении ведущего инженера управления главного смотрителя Липецка Светланы Поцелуйко, правительство области продает недострой на Клязьме, и липчанка в конце ноября собрала урожай гороха.
Светлана Поцелуйко сказала, что обвинение ей понятно, но своей вины не признала.
Надо отметить, что минувшим летом суд признал ее виновной в халатности, которая привела к гибели 11-летнего мальчика, убегавшего от стаи бродячих собак и попавшего под мусоровоз. Тогда Светлану Поцелуйко приговорили к двум годам условно.
Пока шел первый процесс Светлана Поцелуйко из отдела, в котором курировали отлов собак, перешла в отдел, где следят за состоянием деревьев. После оглашения первого приговора, ее понизили в должности, но она продолжила работать в управлении главного смотрителя.
Комментаторы GOROD48 неоднозначно отнеслись к началу судебного процесс.
«Нашли крайнюю», — написала Марта.
«Часто бывает не всё так просто. Иногда все старания сделать свою работу хорошо натыкаются на указы сверху сделать как надо — на что-то закрыть глаза, где-то сэкономить, что-то подписать, улучшить показатели, регулярно в ущерб своей выполнять чужую работу», — добавил в защиту обвиняемой Изя Рабинович.
«Если она занимает такую должность, она должна выполнять свои обязанности. Ведь от этого зависит жизнь людей. Комиссия мэрии не заметила сухое дерево, которое упало на улице Вермишева на девочку. А надо бы замечать не только себя и свой карман! Нужно отвечать за свои поступки и ненадлежащее выполнение своих обязанностей даже в отношении контроля за исполнителями, которого нет», — уверен комментатор.
Дерево стало причиной гибели 19-летнего парня. Накануне утром автомобиль «Хавал», пассажиром которого он был, врезался в ствол на дороге Липецк — Грязи.
На улице Советской в Лебебяни начали рубить липы, которые были посажены еще накануне Первой мировой войны. Горожане забили тревогу, ведь сносят по их мнению здоровые деревья.
Однако в органах власти утверждают, что спилены аварийные стволы.
Тема со сносом деревьев в региона — одна из болезненных. Под новостью читатели GOROD48 оставили несколько десятков комментариев.
«Вообще в Липецке с вырубкой деревьев и кустарников просто беда. Как варвары пилят-рубят так, что приходишь в ужас. Да что же вы делаете! Кто отвечает за это варварство?» — спросила Бабушка.
«Как говорит моя бабушка: заставь дурака молиться, он лоб пробьет. Одни пеньки остались кругом. Ну хорошо хоть новые сажают. Но соседний Воронеж все-таки намного зеленей (у них там и пирамидальные дубы есть в центре, красиво очень», — ответила ей Катюшка.
«Судя по спилу, деревья абсолютно нормальные», — считает Губернатор колхоза.
«Начало выпиливания здоровых деревьев положила судьба Зеленого острова. И теперь это идёт всюду. В экологии, в сельском хозяйстве, нигде нет профильных специалистов, одни менеджеры с применением ИИ. Эффективность налицо. Надо лебедянцам не молчать», — написал Мудрый.
«А в Липецке на реставрируемой площади Героев спилили абсолютно здоровый красивейший каштан. Концепция площади Героев неизменна. Дерево было очень статным и здоровыми, никак не портило собой внешний вид площади, а только украшало. Вопрос: зачем это сделали? Это дерево мешалось рабочему-трактористу что ли?», — пожаловалась Натали.
«А в Липецке тоже в 2020 году на проспекте Победы уничтожили все живые липы, высаженные к 50-летию Победы в 1995 году», — добавил ДеД.
«На протяжении нескольких десятилетий липовую аллею на центральной улице пытаются «обновить» высадкой новых деревьев. Однако они не приживаются, потому как сажают в сухой грунт со щебенкой, не огораживают, не поливают и в результате липы погибают. Так что с аллеей, выращенной предками, землякам придётся попрощаться, ибо как всегда «что имеем не храним, потерявши плачем»», — сообщил Лебедянец.
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье. Стартовая цена 602 миллиона рублей.
«Всё беспокоились о заброшках в военном городке, а сами-то за пределами региона сколько недостроили. Ведь есть ответственные лица, есть с кого спросить», — написала гостья я.
«Кто-то санкционировал приобретения эти, которые теперь на торгах. Сколько ещё такого?» — удивился Не понял.
Скоро календарная зима, а в Липецке созрел горох! Жительница Сокола поделилась видео урожая в сосцетях.
«Ого, таким темпом скоро и боярышник созреет!» — написала Лена.
«Кто на Покров посадил лук-чеснок? Там уже небось все взошло», — поинтересовался Гриша.
«Чеснок посматриваю — не взошел! Все-таки потепление климата очевидно! Где снег и морозы? Надоела слякоть и темнота!» — ответил ему кит.
Синоптики, кстати, наконец-то прогнозируют ночные заморозки. Сегодня столбики термометров могут опуститься до -3 градусов. Однако днем до сих пор плюсовые температуры — от +1 до +3 градусов. Будьте внимательны на дорогах — завтра утром и днем ожидается туман.
А для тех, кто говорит о глобальном потеплении, сообщаем, что самый теплый день 25 ноября был в далеком 1969 году, тогда воздух в городе прогрелся до +10 градусов. Холоднее всего в этот день в Липецке было в 1953 году — 21 градус мороза.
По народным приметам, если 24 ноября был дождливый день (а сегодня шел дождь) — еще будет тепло.
