Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
сегодня, 09:41
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
За рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина.
За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области произошли еще две смертельные аварии.
21 ноября в Липецке на проспекте 60 лет СССР 69-летний водитель «Форда» насмерть сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается.
На следующий день в поселке Лев-Толстой на одноименной улице 25-летний водитель «Ауди» сбил 59-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Мужчина погиб на месте, а женщину госпитализировали.
Травмы в дорожных авариях получили еще три человека.
21 ноября в Становлянском районе на трассе «Дон» 47-летний водитель «Форда» не справился с управлением, въехал в дорожное ограждение, а затем столкнулся с грузовиком «Мерседес» под управлением 56-летнего мужчины. Водитель «Форда» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
22 ноября в селе Долгоруково на улице Тимирязева 47-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2109» совершила наезд на 65-летнюю женщину, которую доставили в больницу.
23 ноября в Ельце о на трассе «Дон» столкнулись легковой «Форд» под управлением 19-летнего водителя и грузовик «ДАФ» с 53-летним водителем. В аварии пострадал 18-летний пассажир «Форда»: юношу госпитализировали.
