Происшествия
сегодня, 09:41
11

19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине

За рулем автомобиля находилась 42-летняя женщина.

Рано утром 23 ноября в Грязинском районе на дороге Липецк – Грязи 42-летняя женщина за рулем автомобиля «Хавал» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. В аварии погиб ее 19-летний пассажир.

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области произошли еще две смертельные аварии. 

21 ноября в Липецке на проспекте 60 лет СССР 69-летний водитель «Форда» насмерть сбил пешехода. Личность погибшего устанавливается. 

На следующий день в поселке Лев-Толстой на одноименной улице 25-летний водитель «Ауди» сбил 59-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. Мужчина погиб на месте, а женщину госпитализировали.

Травмы в дорожных авариях получили еще три человека.

21 ноября в Становлянском районе на трассе «Дон» 47-летний водитель «Форда» не справился с управлением, въехал в дорожное ограждение, а затем столкнулся с грузовиком «Мерседес» под управлением 56-летнего мужчины. Водитель «Форда» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

22 ноября в селе Долгоруково на улице Тимирязева 47-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2109» совершила наезд на 65-летнюю женщину, которую доставили в больницу.

23 ноября в Ельце о на трассе «Дон» столкнулись легковой «Форд» под управлением 19-летнего водителя и грузовик «ДАФ» с 53-летним водителем. В аварии пострадал 18-летний пассажир «Форда»: юношу госпитализировали.

авария
ДТП
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
липецк.
6 минут назад
...да лучше на 30 мин опоздать да живые ....такая дорога и на такой скорости ума нет вообще
Ответить
Не дожил
20 минут назад
Сын бы также водил, скорее всего.
Ответить
Какой ужас!
20 минут назад
Очень много таких женщин за рулём. Водят очень плохо, зато понтов немеряно. Куда спешила??? Как жаль парня!
Ответить
Липчанка
31 минуту назад
Прежде чем садиться за руль, нужно научиться управлять. Жалко молодого парня.
Ответить
Елена
35 минут назад
42 летняя видимо ехала с сыном, которого и угробила...прискорбно...
Ответить
Алекс
35 минут назад
Как же она летела, если машину практически пополам разорвало?
Ответить
Для китайской
26 минут назад
машины много не надо лететь, китайцы шоколадки Аленка съедают а фольгу на производство машин пускают
Ответить
владимир
36 минут назад
а где хавал?
Ответить
После
43 минуты назад
таких страшных ДТП возникает вопрос ,а нужно ли всем подряд продавать автомобили ? Ведь большинство не умеют безопасно управлять автомобилем и их ждет в конце концев ДТП с тяжелыми последствиями !
Ответить
Кузя
47 минут назад
Вечная память. Судьба...
Ответить
Цыганский барон
сегодня, 09:46
42 года в голове холодец
Ответить
