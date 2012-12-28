Все новости
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
В Липецке воют сирены - красный уровень
Общество
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
Вор в дождевике и маске оказался курьером пункта выдачи
Происшествия
Липецкие хоккеисты потерпели антиволевое поражение
Спорт
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
Общество
В бюджет развития Липецка-2026 заложены 946 миллионов рублей
Общество
Два автомобиля горели в минувшее воскресение
Происшествия
Красный и желтый режимы тревоги действовали до утра
Происшествия
Общество
140
23 минуты назад
2

Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы

В администрации района успокаивают: снесены аварийные деревья.

На улице Советской (Дворянской) в Лебедяни спилили липы. Информационно-краеведческий портал «Лебедянь» утверждает, что деревья, посаженные еще до начала Первой мировой войны, снесены без всяких на то оснований.

«Липы на бывшей Дворянской улице Лебедяни были посажены накануне Первой мировой войны и благодаря заботливому уходу превратились в километровую тенистую аллею — гордость лебедянцев многих поколений. Деревья не выпиливали ни в годы войны, когда с топливом было сложно, ни в более поздние времена. Однако (...) сейчас шансов почти не осталось: здоровые деревья пилят сразу под корень. Очевидно, что выбор жертв происходит бесконтрольно и произвольно: представителей общественности, управления экологии области или других надзорных ведомств при уничтожении липовой аллеи не замечено. Простым же лебедянцам, наверняка, ответят, что деревья были сухими или представляли угрозу для прохожих/автотранспорта/электропроводов/зданий (нужное подчеркнуть). Хотя фотографии улицы, сделанные этим летом, наглядно показывают, что спиленные липы были вполне живыми и зелёными, а пеньки говорят о том, что деревьям ещё расти и расти. Но все следы предусмотрительно оперативно тут же вывозят самосвалами...», — пишет издание.

Впрочем, в пресс-службе администрации Лебедянского района заявили, что снесены аварийные деревья — ветви с них падали и угрожали безопасности прохожих, и липы, мешавшие проезду спецтехники. Всего на улице Советской снесены 5-6 деревьев.

Фото: www.lebedyan.com
снос деревьев
1
0
3
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Катюшка
9 минут назад
Как говорит моя бабушка:Заставь дурака молиться,он лоб пробьет....Одни пеньки остались кругом......Ну хорошо хоть новые сажают....Но соседний Воронеж все таки намного зеленей(у них там и пирамидальные дубы есть в центре,красиво очень))
Ответить
Бабушка
13 минут назад
Вообще в Липецке с вырубкой деревьев и кустарников просто беда… Как варвары пилят-рубят так, что приходишь в ужас : Да что же вы делаете! Кто отвечает за это варварство????
Ответить
