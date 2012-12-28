Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Общество
140
23 минуты назад
2
Лебедянцы бьют тревогу: на центральной улице города пилят вековые липы
В администрации района успокаивают: снесены аварийные деревья.
«Липы на бывшей Дворянской улице Лебедяни были посажены накануне Первой мировой войны и благодаря заботливому уходу превратились в километровую тенистую аллею — гордость лебедянцев многих поколений. Деревья не выпиливали ни в годы войны, когда с топливом было сложно, ни в более поздние времена. Однако (...) сейчас шансов почти не осталось: здоровые деревья пилят сразу под корень. Очевидно, что выбор жертв происходит бесконтрольно и произвольно: представителей общественности, управления экологии области или других надзорных ведомств при уничтожении липовой аллеи не замечено. Простым же лебедянцам, наверняка, ответят, что деревья были сухими или представляли угрозу для прохожих/автотранспорта/электропроводов/зданий (нужное подчеркнуть). Хотя фотографии улицы, сделанные этим летом, наглядно показывают, что спиленные липы были вполне живыми и зелёными, а пеньки говорят о том, что деревьям ещё расти и расти. Но все следы предусмотрительно оперативно тут же вывозят самосвалами...», — пишет издание.
Впрочем, в пресс-службе администрации Лебедянского района заявили, что снесены аварийные деревья — ветви с них падали и угрожали безопасности прохожих, и липы, мешавшие проезду спецтехники. Всего на улице Советской снесены 5-6 деревьев.
Фото: www.lebedyan.com
1
0
3
0
0
Комментарии (2)