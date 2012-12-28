В Липецкую область наконец придут ночные заморозки

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, а влияние атмосферных фронтов циклона с запада — ослабевать. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 2,5 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, утром и днем местами туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, утром и днем туман. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — от +1 до +3 градусов.День 25 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году — 21 градусов мороза.