У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги

Страх лишиться машины заставил найти деньги.

Ельчанин задолжал по штрафам Госавтоинспекции и кредитам более 200 тысяч рублей. В отношении мужчины было заведено несколько исполнительных производств, но добровольно погашать долги он не спешил. Тогда судебный пристав принял решение об аресте принадлежавшего должнику автомобиля «Шкода Октавия».«Мужчине вручили требование о запрете пользования арестованным автомобилем и предупреждение об уголовной ответственности за его отчуждение либо растрату. После этого в течение короткого срока он нашёл деньги и полностью погасил задолженность», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.