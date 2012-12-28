Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера

Сегодня, 17 октября, стало известно о гибели в пожаре мужчины, который пережил налет беспилотников, полицейские рассказали, как помогли роженице, и в театре драмы имени Льва Толстого премьера спектакля «Обломов».