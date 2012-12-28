Все новости
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Общество
73
16 минут назад
1

Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера

Сегодня, 17 октября, стало известно о гибели в пожаре мужчины, который пережил налет беспилотников, полицейские рассказали, как помогли роженице, и в театре драмы имени Льва Толстого премьера спектакля «Обломов».

Уцелевший весной при падении обломков БПЛА на его дом 68-летний ельчанин Владимир Копылов погиб накануне в пожаре

Напомним, ночью 23 мая на крышу пятиэтажки в елецком поселке ТЭЦ опали обломки беспилотника. Больше остальных пострадала квартира Владимира Копылова: взрывом в ней выбило все окна, давлением разорвало вытяжку на кухне, осыпалась даже плитка в туалете. Тогда Владимир Копылов предположил, что его спасли иконы — они во время взрыва не сдвинулись ни на миллиметр.

Вместе с Копыловым вчера погиб его гость.

Новость о превратностях судьбы набрала сегодня множество просмотров.

«У каждого своя дата ухода. В Московской области дважды было покушение на предпринимателя! один раз погиб сосед, второй раз подорвался курьер. Сам он умер от коронавируса в 2023 году», — рассказала Юлия Тё.

«Наверное, все предельно свыше. Если кто читал про харьковского пенсионера с собачкой Бориской, ведь спасся, выехал на территорию России, здесь, вроде, все наладилось и такая нелепая трагедия на дороге повлекшая его кончину, ну не бывает таких случайностей», — еще одна история от Валентины.

«Костлявая, значит, рядом была, просто, в тот раз оступилась!» — уверен Знающий.

Липчанка едва не родила в торговом центре. Когда неожиданно начались роды, она позвонила подруге, та с мужем тут же приехала в ТЦ, попутно связавшись со службой «112». Врачи и спасатели, что довезти женщину на личной машине в роддом будет быстрее. Но по дороге водителя, который делал резкие маневры, остановили полицейские — они подумали, что тот пьян. Когда поняли в чем дело, тут же предложили свою помощь, и с мигалками сопроводили машину до роддома.


Все закончилось хорошо, липчанка родила девочку. Инспекторы ДПС Максим Вербов и Дмитрий Тепляков на работе ничего не сказали. А подруга молодой матери выложила в Сеть историю с просьбой их найти. Теперь полицейские получат благодарность.

Это уже третий случай в 2025 году, когда автоинспекторы помогают довезти женщин до роддомов.

И еще одна новсть на медицинскую тему, правда, далеко не такая позитивная. Жители села Хмелинец Задонского района переживают, что у них могут закрыть больницу.

В регионально мминздраве эту информацию не подтвердили.

Сегодня в театре драмы имени Льва Толстого премьера спектакля «Обломов». Режиссёр — лауреат Государственной премии России Александр Баргман.  Петербуржец заявил, что поставил спектакль специально под Заслуженного артиста России Владимира Борисова. Александр Баргман назвал липецкого артиста уникальным.


К выходным еще потеплеет. Если это может хоть как-то обрадовать горожан, в домах которых до сих пор не включили отопление. Завтра в Липецке  от +11 до +13 градусов. Картину, правда, могут подпортить небольшие дожди.

И обратите внимание, из-за работы на коммунальных сетях, с 20 по 30 октября изменятся схемы автобусных маршрутов № 33, 323а, 379 и 19. Автобусы поедут до конечной остановки «Рыночная площадь» без заезда на 3-ий участок. То есть, на остановках «25-я школа», «Стадион Пламя» и «3-й участок, ЛТЗ» общественного транспорта не будет.

Комментарии (1)

Эх
8 минут назад
А нашу поликлинику на Советской когда отремонтируют и откроют? Или уже никогда?
Ответить
