16 минут назад
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Сегодня, 17 октября, стало известно о гибели в пожаре мужчины, который пережил налет беспилотников, полицейские рассказали, как помогли роженице, и в театре драмы имени Льва Толстого премьера спектакля «Обломов».
Напомним, ночью 23 мая на крышу пятиэтажки в елецком поселке ТЭЦ опали обломки беспилотника. Больше остальных пострадала квартира Владимира Копылова: взрывом в ней выбило все окна, давлением разорвало вытяжку на кухне, осыпалась даже плитка в туалете. Тогда Владимир Копылов предположил, что его спасли иконы — они во время взрыва не сдвинулись ни на миллиметр.
Вместе с Копыловым вчера погиб его гость.
Новость о превратностях судьбы набрала сегодня множество просмотров.
«У каждого своя дата ухода. В Московской области дважды было покушение на предпринимателя! один раз погиб сосед, второй раз подорвался курьер. Сам он умер от коронавируса в 2023 году», — рассказала Юлия Тё.
«Наверное, все предельно свыше. Если кто читал про харьковского пенсионера с собачкой Бориской, ведь спасся, выехал на территорию России, здесь, вроде, все наладилось и такая нелепая трагедия на дороге повлекшая его кончину, ну не бывает таких случайностей», — еще одна история от Валентины.
«Костлявая, значит, рядом была, просто, в тот раз оступилась!» — уверен Знающий.
Липчанка едва не родила в торговом центре. Когда неожиданно начались роды, она позвонила подруге, та с мужем тут же приехала в ТЦ, попутно связавшись со службой «112». Врачи и спасатели, что довезти женщину на личной машине в роддом будет быстрее. Но по дороге водителя, который делал резкие маневры, остановили полицейские — они подумали, что тот пьян. Когда поняли в чем дело, тут же предложили свою помощь, и с мигалками сопроводили машину до роддома.
Все закончилось хорошо, липчанка родила девочку. Инспекторы ДПС Максим Вербов и Дмитрий Тепляков на работе ничего не сказали. А подруга молодой матери выложила в Сеть историю с просьбой их найти. Теперь полицейские получат благодарность.
Это уже третий случай в 2025 году, когда автоинспекторы помогают довезти женщин до роддомов.
И еще одна новсть на медицинскую тему, правда, далеко не такая позитивная. Жители села Хмелинец Задонского района переживают, что у них могут закрыть больницу.
В регионально мминздраве эту информацию не подтвердили.
Сегодня в театре драмы имени Льва Толстого премьера спектакля «Обломов». Режиссёр — лауреат Государственной премии России Александр Баргман. Петербуржец заявил, что поставил спектакль специально под Заслуженного артиста России Владимира Борисова. Александр Баргман назвал липецкого артиста уникальным.
К выходным еще потеплеет. Если это может хоть как-то обрадовать горожан, в домах которых до сих пор не включили отопление. Завтра в Липецке от +11 до +13 градусов. Картину, правда, могут подпортить небольшие дожди.
И обратите внимание, из-за работы на коммунальных сетях, с 20 по 30 октября изменятся схемы автобусных маршрутов № 33, 323а, 379 и 19. Автобусы поедут до конечной остановки «Рыночная площадь» без заезда на 3-ий участок. То есть, на остановках «25-я школа», «Стадион Пламя» и «3-й участок, ЛТЗ» общественного транспорта не будет.
