Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы

Видео «поездки с ветерком» с просьбой найти автоинспекторов после разлетелось по соцсетям.

Вечером 12 октября липецкие автоинспекторы экстренно сопроводили автомобиль с рожающей женщиной до перинатального центра.Роды у женщины начались в торговом центре, о чём она сообщила своей подруге. Та с мужем поехала за ней на машине, а по дороге позвонила в службу «112».Но когда друзья спешно везли подругу в больницу, их машину заметили автоинспекторы — они обратили снимание на резкие маневры и высокую скорость и остановили автомобиль: подумали, что водитель нетрезв.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, выяснилось, что водитель просто нервничал, потому что везёт рожающую женщину. И полицейские тут же пришли на помощь, сопроводив автомобиль до перинатального центра.К врачам женщину доставили вовремя. А видео «поездки с ветерком» с просьбой найти автоинспекторов после разлетелось по соцсетям. И теория шести рукопожатий сработала — полицейских нашла благодарность.