Общество
52 минуты назад
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Видео «поездки с ветерком» с просьбой найти автоинспекторов после разлетелось по соцсетям.
Роды у женщины начались в торговом центре, о чём она сообщила своей подруге. Та с мужем поехала за ней на машине, а по дороге позвонила в службу «112».
Но когда друзья спешно везли подругу в больницу, их машину заметили автоинспекторы — они обратили снимание на резкие маневры и высокую скорость и остановили автомобиль: подумали, что водитель нетрезв.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, выяснилось, что водитель просто нервничал, потому что везёт рожающую женщину. И полицейские тут же пришли на помощь, сопроводив автомобиль до перинатального центра.
К врачам женщину доставили вовремя. А видео «поездки с ветерком» с просьбой найти автоинспекторов после разлетелось по соцсетям. И теория шести рукопожатий сработала — полицейских нашла благодарность.
