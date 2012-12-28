В Липецкой области до +14

Скандинавский циклон удерживает в Липецкой области теплую погоду.



В ближайшие двое суток Липецкая область останется под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона — небольшие дожди ожидаются лишь местами. 20 октября на территорию региона выйдет южный циклон, который принесет дождливую погоду.Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 октября – 7-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 20 октября — 6 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 октября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем — от +9 до +14.В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +11 до +13 градусов.День 18 октября стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.