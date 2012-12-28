Два человека погибли при пожаре в Ельце

Горела квартира пятиэтажного дома.

Сегодня днём при пожаре в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома №12 в посёлке ТЭЦ в Ельце погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибли двое мужчин. Их личности и возраст ещё устанавливают.