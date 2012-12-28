Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
116
22 минуты назад
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Горела квартира пятиэтажного дома.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибли двое мужчин. Их личности и возраст ещё устанавливают.
0
1
0
0
0
Комментарии