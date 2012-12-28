Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Читать все
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека
Общество
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров
Общество
Читать все
Происшествия
116
22 минуты назад

Два человека погибли при пожаре в Ельце

Горела квартира пятиэтажного дома.

Сегодня днём при пожаре в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома №12 в посёлке ТЭЦ в Ельце погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, погибли двое мужчин. Их личности и возраст ещё устанавливают. 
пожар
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить