Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
294
49 минут назад
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Минздрав области не подтверждает информацию о закрытии больницы в задонском селе Хмелинец.
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона. Там большая часть населения — пожилые люди, и без больницы им никак нельзя оставаться!», — написала женщина.
В самой больнице нам рассказали, откуда появилась такая информация. На днях в селе побывала комиссия минздрава, она оценивала ход капитального ремонта поликлиники при медицинском учреждении.
Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, ремонт поликлиники проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. По контракту его должны закончить в декабре 2025 года.
«На данный момент решение о закрытии больницы не принято», — сообщили в минздраве.
Если жители села считают, что их права могут быть нарушены, они вправе обратиться в прокуратуру.
0
0
4
0
1
Комментарии