Минздрав области не подтверждает информацию о закрытии больницы в задонском селе Хмелинец.

Жительница села Хмелинец Задонского района сообщила GOROD48 о возможном закрытии местной больницы.«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона. Там большая часть населения — пожилые люди, и без больницы им никак нельзя оставаться!», — написала женщина.В самой больнице нам рассказали, откуда появилась такая информация. На днях в селе побывала комиссия минздрава, она оценивала ход капитального ремонта поликлиники при медицинском учреждении.Как пояснили в пресс-службе регионального минздрава, ремонт поликлиники проводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. По контракту его должны закончить в декабре 2025 года.«На данный момент решение о закрытии больницы не принято», — сообщили в минздраве.Если жители села считают, что их права могут быть нарушены, они вправе обратиться в прокуратуру.