Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
200
сегодня, 20:25
1
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Сегодня, 26 сентября, областной суд вынес приговор по жестокому убийству, житель села Толбузино Краснинского района уверяет, что он родственник Сергея Есенина, и автоинспекторы помогли данковчанке доехать до роддома, где она родила через 15 минут.
Это громкое преступление всколыхнуло Липецк. Минувшей зимой мужчина с особой жестокостью убил психолога Елену Гладких. Он долгое время ухаживал за ней и даже предлагал выйти замуж. «Мой клиент видел в Гладких богиню. Хотел создать с ней семью». — уверен адвокат Белобородов.
Сразу после приговора стало известно, что Сергей Кажакин будет его обжаловать. Основание — не проведенная ему в институте имени Сербского экспертиза. У мужчины пожизненное психическое заболевание.
«Конечно, оправдания убийце нет. Сколько горя он причинил всем! Женщины, прежде чем начинать отношения, сто раз подумайте, а нужно ли вам внимание и подарки от какого- то непонятного психически нездорового человека? Стоит ли вообще в принципе общаться с непонятными людьми? Это же касается и мужчин. Что ему, этому убийце? Он и сейчас не понимает, что натворил», — написал Л.
«Жаль и саму Елену, и её родителей, и особенно девочек, которые пережили такой кошмар и теперь будут жить и воспитываться в разных семьях, надеюсь, они не потеряют связь друг с другом. Ну, а этого изверга надо действительно отправить на урановые рудники», — считает Лиза.
«Он виноват, нет слов.Только зачем она от него брала подарки, деньги, принимала помощь, а потом заявила, выхожу замуж за другого. Я его не оправдываю, женщина педагог, неужели она не понимала, что он неадекват, но даже будь он адекватом, и то бы взбесился после всего», — не поняла Липчанка.
В полиции рассказали о том, как данковчанка родила через 15 минут после того, как ее привезли в областной перинатальный центр. Ничего криминального в этой истории нет.
Дело в том, что семье Ворониных ожидалось пополнение. Сергей вез Анну в роддом, но в дороге у женщины внезапно начались схватки. Мужчина обратился за помощью к экипажу ДПС: лейтенантам полиции Александру Коровину и Андрею Крутских. Автоинспекторы пересадили женщину в служебный автомобиль и с включенными спецсигналами помчались в липецкий перинатальный центр. Роды прошли успешно, на свет появилась девочка.
Это как минимум второй случай в 2025 году, когда автоинспекторы помогают роженицам. Весной старший лейтенант полиции Роман Суворов с напарником Александром Ноздреватых на автодороге Липецк-Данков помогли доехать до роддома еще одной беременной женщине.
Для справки в Липецкой области четыре роддома: два в Липецке, по одному в Ельце и Грязях.
«Наши гаишники — самые лучшие! В любой ситуации!» — похвалила Лёля.
Житель села Толбузино Краснинского района Сергей Есенин уверяет, что он не только тезка и однофамилец, но и дальний родственник поэта Сергея Есенина.
Фото: скриншот smotrim.ru
Он рассказал в ток-шоу «Прямой эфир», что его прадед был братом деда Сергея Есенина. Правда, никаких доказательств звездного родства не привел.
Поэт Сергей Есенин, кстати, бывал в наших местах. В архивном отделе Рязанской областной библиотеки несколько лет назад редакции GOROD48 рассказали, что в 1924 году Есенин приезжал вместе с Лидией Кашиной, прообразом Анны Снегиной, в Раненбург к ее родственникам.
Комментаторы GOROD48 скептически отнеслись к заявлению Сергея Есенина.
«Сдал ДНК и все», — предложил Дворянин без документов.
«На Кузьмича больше похож из рыбалки и охоты». — заметил реалист.
В выходные погода в Липецке будет вполне приличной. По прогнозам синоптиков, днем в городе ожидатеся от +13 до +15 градусов.
И обратите внимание, на улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)