Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды

Сегодня, 26 сентября, областной суд вынес приговор по жестокому убийству, житель села Толбузино Краснинского района уверяет, что он родственник Сергея Есенина, и автоинспекторы помогли данковчанке доехать до роддома, где она родила через 15 минут.