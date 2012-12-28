Все новости
Общество
502
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко

У липчан большой церковный праздник и не только.

Дожди

Днём в Липецке будет 7-9 градусов пока ещё тепла, пройдут небольшие дожди.

_DSC502712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Малые Ключи, 1;
- ул. Неделина, 2г, 2в, вл. 2в, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49;
- ул. Ударников, 28, 36а, 37, 37а, 38.

DSC051483.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ново-Весовой, Ударников.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. З. Космодемьянской.
- ул. Индустриальная;
- ул. Папина,17;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100.

0J2A3228 копия.jpg

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Покров

Сегодня большой праздник у православных христиан – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Без имени.jpg

Главный церковный праздник осени. Восходит к 910 году, когда во время осады Константинополя сарацинами юродивый якобы узрел парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров. Несколько веков, начиная с этого дня, на Руси играли свадьбы. Сейчас эта тема особенно актуальна, ведь нам говорят про семейные ценности и демографию. Считалось, что чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. Так… глянем за окно, что там со снегом…

Не забудьте поздравить! 

А ещё сегодня День рождения Винни-Пуха. Старику уже 99 лет. 14 октября 1926 года вышла в свет книга писателя Алана Милна о забавном медвежонке.

scale_1200.png

Скрепы

Вот и до них мы добрались! В Липецком областном колледже искусств им. К.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6а) в течение трёх дней будут проходить мероприятия проекта «Духовные скрепы семьи» (6+).

Сегодня в 11:00 состоится торжественное открытие, а в 12:00 – мастер-класс по … фольклору от признанного знатока С.Н.Старостина.

iMmRNjjIoY7XCdFQmN38G2b5YMVaT2sM1KpUXmAzgPPk82QdEN7r_Ms1y2tnbGtaIVdGdpbIirL2n3rzVStL8RcD.jpg

Фото vk.com/public216939029

В рамках проекта состоятся мастер-классы от ведущих специалистов в области искусствоведения и русского фольклора, концерт ведущих фольклорных коллективов России, реконструкция традиционной свадьбы села Крещенка Хлевенского района.

Вход на мероприятия свободный.

Есенин

Где-то скрепы, а где-то – «певец русской берёзы». В 17:00 в Центральной городской библиотеке им С.Есенина состоится концерт вокального ансамбля «Мелодия» под названием «Есенинской строкой вдохновлённые...» (12+).

trEcSOVspc9-U02w9e221775a0ZKafsT4hgwpFJZcbC_nboU-0ww28uRNtaLUB1dpKzx-uwMAXhGyNtPektNvaJG.jpg

Фото vk.com/cgb_liplib48

Музыканты-любители продемонстрируют творчество. Излишне говорить, что сюда тоже вход бесплатный.

Стендап

В 19:30 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает весело провести вечер во время выступления комика Димы Добродеева со скетч-программой «Девушек, конечно, жалко» (18+).

Себя мастер стендапа называет добродушным комиком. Но добрый он не всегда.

Без имени.jpg

Фото vk.com/dobrodeev_dima

Депутаты решат, кому и сколько

А еще сегодня состоится 2-я сессия липецкого городского Совета депутатов.

IMG_9483.jpg

Депутаты внесут изменения в бюджет Липецка на 2025 год, в частности утвердят изменения в положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Липецка», и «Об оплате труда работников органов местного самоуправления города Липецка, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы города Липецка».

Найти работу мечты, пахать и плакать

Главным фактором при выборе работы для липчан являются деньги, в этом признались 59% опрошенных SuperJob.

Заработок оказался на первом месте и для мужчин и для женщин - 63 и 56% соответственно. Времена, когда людей влекли мечта, поиск нового, возможность помочь людям ушли в прошлое, сейчас только «money, money». Правда, вряд ли это люди настолько испортились: чтобы в наши дни платить примерно за всё, высказывая недовольство лишь подушке, нужно хорошо зарабатывать – факт.

0J2A0589 копия.jpg

На 2-м месте при выборе места трудоустройства находится адекватность начальства - 38%, на третьем - стабильность компании – 31%.
Перспективы карьерного роста назвали 27%, комфортную психологическую атмосферу - 26% и удобство расположения места работы - 24%, work-life balance — 16%, интересные задачи — 14%. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения - 7%, имидж компании - 4% или корпоративная культура – 3%.

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, но не забываем и о новостях! Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
