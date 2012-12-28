Причины смерти пациентки стоматологического кабинета Задонской больницы выясняет Следком
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко
У липчан большой церковный праздник и не только.
Днём в Липецке будет 7-9 градусов пока ещё тепла, пройдут небольшие дожди.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Неделина, 2г, 2в, вл. 2в, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49;
- ул. Ударников, 28, 36а, 37, 37а, 38.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Индустриальная;
- ул. Папина,17;
- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Покров
Сегодня большой праздник у православных христиан – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Не забудьте поздравить!
А ещё сегодня День рождения Винни-Пуха. Старику уже 99 лет. 14 октября 1926 года вышла в свет книга писателя Алана Милна о забавном медвежонке.
Скрепы
Вот и до них мы добрались! В Липецком областном колледже искусств им. К.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6а) в течение трёх дней будут проходить мероприятия проекта «Духовные скрепы семьи» (6+).
Сегодня в 11:00 состоится торжественное открытие, а в 12:00 – мастер-класс по … фольклору от признанного знатока С.Н.Старостина.
Фото vk.com/public216939029
В рамках проекта состоятся мастер-классы от ведущих специалистов в области искусствоведения и русского фольклора, концерт ведущих фольклорных коллективов России, реконструкция традиционной свадьбы села Крещенка Хлевенского района.
Вход на мероприятия свободный.
Есенин
Где-то скрепы, а где-то – «певец русской берёзы». В 17:00 в Центральной городской библиотеке им С.Есенина состоится концерт вокального ансамбля «Мелодия» под названием «Есенинской строкой вдохновлённые...» (12+).
Фото vk.com/cgb_liplib48
Стендап
В 19:30 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает весело провести вечер во время выступления комика Димы Добродеева со скетч-программой «Девушек, конечно, жалко» (18+).
Себя мастер стендапа называет добродушным комиком. Но добрый он не всегда.
Фото vk.com/dobrodeev_dima
Депутаты решат, кому и сколько
А еще сегодня состоится 2-я сессия липецкого городского Совета депутатов.
Депутаты внесут изменения в бюджет Липецка на 2025 год, в частности утвердят изменения в положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Липецка», и «Об оплате труда работников органов местного самоуправления города Липецка, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы города Липецка».
Найти работу мечты, пахать и плакать
Главным фактором при выборе работы для липчан являются деньги, в этом признались 59% опрошенных SuperJob.
Заработок оказался на первом месте и для мужчин и для женщин - 63 и 56% соответственно. Времена, когда людей влекли мечта, поиск нового, возможность помочь людям ушли в прошлое, сейчас только «money, money». Правда, вряд ли это люди настолько испортились: чтобы в наши дни платить примерно за всё, высказывая недовольство лишь подушке, нужно хорошо зарабатывать – факт.
На 2-м месте при выборе места трудоустройства находится адекватность начальства - 38%, на третьем - стабильность компании – 31%.
Перспективы карьерного роста назвали 27%, комфортную психологическую атмосферу - 26% и удобство расположения места работы - 24%, work-life balance — 16%, интересные задачи — 14%. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения - 7%, имидж компании - 4% или корпоративная культура – 3%.
