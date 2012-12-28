Сегодня в Липецке: кому прямо днём увеличат зарплату, 99 лет Винни Пуху и девушку жалко

У липчан большой церковный праздник и не только.

Днём в Липецке будет 7-9 градусов пока ещё тепла, пройдут небольшие дожди.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

















С 09:00 до 17:00 обесточат:





- ул. Сырская, 48, 50, 94, 94а, 96, 100.









Сегодня большой праздник у православных христиан – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

















Не забудьте поздравить!





А ещё сегодня День рождения Винни-Пуха. Старику уже 99 лет. 14 октября 1926 года вышла в свет книга писателя Алана Милна о забавном медвежонке.













Скрепы

Сегодня в 11:00 состоится торжественное открытие, а в 12:00 – мастер-класс по … фольклору от признанного знатока С.Н.Старостина.









Себя мастер стендапа называет добродушным комиком. Но добрый он не всегда.









А еще сегодня состоится 2-я сессия липецкого городского Совета депутатов.









Главным фактором при выборе работы для липчан являются деньги, в этом признались 59% опрошенных SuperJob.





Заработок оказался на первом месте и для мужчин и для женщин - 63 и 56% соответственно. Времена, когда людей влекли мечта, поиск нового, возможность помочь людям ушли в прошлое, сейчас только «money, money». Правда, вряд ли это люди настолько испортились: чтобы в наши дни платить примерно за всё, высказывая недовольство лишь подушке, нужно хорошо зарабатывать – факт.









- ул. Малые Ключи, 1;- ул. Неделина, 2г, 2в, вл. 2в, 7, 15, 19, 27, 29, 31, 49;- ул. Ударников, 28, 36а, 37, 37а, 38.В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ново-Весовой, Ударников.- ул. З. Космодемьянской.- ул. Индустриальная;- ул. Папина,17;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Главный церковный праздник осени. Восходит к 910 году, когда во время осады Константинополя сарацинами юродивый якобы узрел парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров. Несколько веков, начиная с этого дня, на Руси играли свадьбы. Сейчас эта тема особенно актуальна, ведь нам говорят про семейные ценности и демографию. Считалось, что чем больше снега выпадет на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. Так… глянем за окно, что там со снегом…Вот и до них мы добрались! В Липецком областном колледже искусств им. К.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6а) в течение трёх дней будут проходить мероприятия проекта «Духовные скрепы семьи»В рамках проекта состоятся мастер-классы от ведущих специалистов в области искусствоведения и русского фольклора, концерт ведущих фольклорных коллективов России, реконструкция традиционной свадьбы села Крещенка Хлевенского района.Вход на мероприятия свободный.Где-то скрепы, а где-то – «певец русской берёзы». В 17:00 в Центральной городской библиотеке им С.Есенина состоится концерт вокального ансамбля «Мелодия» под названием «Есенинской строкой вдохновлённые...»Музыканты-любители продемонстрируют творчество. Излишне говорить, что сюда тоже вход бесплатный.В 19:30 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает весело провести вечер во время выступления комика Димы Добродеева со скетч-программой «Девушек, конечно, жалко»Депутаты внесут изменения в бюджет Липецка на 2025 год, в частности утвердят изменения в положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Липецка», и «Об оплате труда работников органов местного самоуправления города Липецка, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы города Липецка».На 2-м месте при выборе места трудоустройства находится адекватность начальства - 38%, на третьем - стабильность компании – 31%.Перспективы карьерного роста назвали 27%, комфортную психологическую атмосферу - 26% и удобство расположения места работы - 24%, work-life balance — 16%, интересные задачи — 14%. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения - 7%, имидж компании - 4% или корпоративная культура – 3%.