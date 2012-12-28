Все новости
Происшествия
120
20 минут назад

Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей

Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.

Уголовное дело 19-летнего жителя Пензы по обвинению в мошенничестве направлено в суд. Ещё в ноябре 2024 года 37-летний липчанин наткнулся на объявление о продаже видеокарты, связался с продавцом по видеосвязи и перевел за товар 140 тысяч рублей. Но при получении посылки в пункте выдачи липчанин обнаружил видеокарту ненадлежащего качества и другой фирмы.

«По версии следствия, 19-летний житель Пензы через сайт объявлений продал 37-летнему липчанину за 140 тысяч рублей неисправную видеокарту для компьютера под видом функционирующей. Когда покупатель получил товар в пункте доставки, а деньги за него поступили на счет продавца, последний удалил аккаунт с сайта объявлений и перестал выходить на связь. У липчанина возникли сомнения в работоспособности приобретенного графического адаптера. Его опасения подтвердили сотрудники сервисного центра, и мужчина обратился с заявлением в полицию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Ранее в полиции сообщали, что студент из Пензы на сайте бесплатных объявлений  добавил фото и видео новой, качественной компьютерной детали, приобретенной им в магазине бытовой техники за 230 тысяч рублей. А липчанину он выслал совершенно другую нерабочую видеокарту, которую он специально приобрёл для подмены, а исправную сдал обратно в магазин.

Житель Пензы вернул покупателю деньги. Тем не менее, его действия квалифицированы по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
мошенничество
Комментарии

