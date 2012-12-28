Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.
«По версии следствия, 19-летний житель Пензы через сайт объявлений продал 37-летнему липчанину за 140 тысяч рублей неисправную видеокарту для компьютера под видом функционирующей. Когда покупатель получил товар в пункте доставки, а деньги за него поступили на счет продавца, последний удалил аккаунт с сайта объявлений и перестал выходить на связь. У липчанина возникли сомнения в работоспособности приобретенного графического адаптера. Его опасения подтвердили сотрудники сервисного центра, и мужчина обратился с заявлением в полицию», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Ранее в полиции сообщали, что студент из Пензы на сайте бесплатных объявлений добавил фото и видео новой, качественной компьютерной детали, приобретенной им в магазине бытовой техники за 230 тысяч рублей. А липчанину он выслал совершенно другую нерабочую видеокарту, которую он специально приобрёл для подмены, а исправную сдал обратно в магазин.
Житель Пензы вернул покупателю деньги. Тем не менее, его действия квалифицированы по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
