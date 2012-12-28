Происшествия
784
сегодня, 16:03
Пострадавшие в пожаре на улице Шуминского мальчики переведены из реанимации в обычное отделение
Подростки продолжают лечение в Федеральном ожоговом центре в Нижнем Новгороде.
Как рассказала GOROD48 мать одного из мальчика Татьяна, её сына Егора перевели в обычное отделение ещё четыре дня назад, второго мальчика — два дня назад. Ребята уже встают на ноги и разговаривают. У них положительная динамика: врачи говорят, оперативное вмешательство (в том числе по пересадке кожи) им не потребуется.
Родители мальчиков находятся рядом с ними в Нижнем Новгороде. Сами ребята уже рассказали в общих чертах об обстоятельствах пожара, но установить по ним причину возгорания сложно.
Сильное задымление и огонь друзья увидели слишком поздно — выход из квартиры уже был отрезан, и подростки получили ожоги, пробираясь через охваченный пламенем коридор на кухню.
Напомним, пожар произошёл 9 марта около 19:45. Подростки получили ожоги от 15 до 30% поверхности тела II-III степени и ожоги дыхательных путей. Они были введены в медикаментозную кому и подключены к аппаратам ИВЛ.
Пострадавшие мальчики — друзья, вместе они занимались в спортивной секции по рафтингу областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Во время пожара один из них был в гостях у другого. Ранее директор спортшколы Александр Митин в своем Telegram-канале объявил сбор помощи семьям пострадавших. Мать одного из мальчиков Татьяна сегодня поблагодарила всех откликнувшихся и неравнодушных к ее беде липчан.
Третий пострадавший при пожаре —пятимесячный малыш — находится в квартире на десятом этаже: он надышался продуктами горения во время эвакуации 14 жильцов из дома. Из педиатрического отделения областной детской больницы ребенка уже давно выписали.
