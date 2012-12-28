В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Участников СВО освободили от транспортного налога
На сессии областного Совета перераспределены траты бюджета и приняты новые льготы для членов СВО и участников их семей.
— 600 миллионов рублей потратим на обеспечение региональными выплатами военнослужащих СВО, — сказал спикер регионального парламента Владимир Сериков.
Деньги также направят на создание объектов туристской инфраструктуры, на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями бесплатными лекарствами, на дотации местным бюджетам. 14 миллионов рублей получит региональное министерство лесного хозяйства на покупку машины для расчистки несанкционированных свалок в лесах.
С 1 октября на 4,5% увеличится зарплата у той категории бюджетников, которая не вошла в указы президента 2012 года — работников лесного хозяйства, ветеринаров, соцработников, сотрудников Центров занятости, молодежной политики и других. На эти цели потратят более 161 миллиона рублей.
— Повышается и оклад, и зарплата. Мы внимательно смотрим за зарплатой и отслеживаем ее фактическое увеличение, — рассказала региональный министр социальной политики Татьяна Андреева.
Исполняющая обязанности министра финансов Светлана Володина уточнила, что проектом бюджета на 2026 год, который сейчас разрабатывается, предусматривается повышение минимальной зарплаты до 27 тысяч 93 рублей. Проект областного бюджета будет готов к 1 ноября.
С учётом вносимых изменений областной бюджет в текущем году по доходам составит более 106 миллиардов рублей, по расходам — свыше 135 миллиардов. Дефицит — почти 29 миллиардов рублей.
Сегодня областной Совет в очередной раз расширил льготы семьям участников СВО.
— Депутаты единодушно утвердили ликвидацию транспортного налога для участников специальной военной операции. Нет ценза по машинам, по лошадиным силам. Любые машины не облагаются налогом. Также депутаты пролонгировали все имеющиеся меры поддержки для семей погибших бойцов СВО. Раньше они были ограничены годом, теперь будут бессрочны, — рассказал спикер Совета Владимир Сериков.
Кроме того, младшеклассников — детей участников СВО, обеспечат бесплатным двухразовым горячим питанием.
А Кодекс об административных правонарушениях Липецкой области пополнился новой статьей, предусматривающей ответственность за фото- и видеофиксацию пролетов БПЛА и последствий их применения.
Еще одно решение сессии — обозначены полномочия спецпредставителя губернатора в облсовете, которым является Сергей Курбатов. Он может участвовать в различных депутатских комиссиях и комитетах, давать пояснения, вносить предложения в повестку работы сессии.
А еще депутаты одобрили переименование четырех деревень. После объединения сельсоветов при образовании Липецкого округа, в нем оказались деревни с одинаковыми названиями. Чтобы не было путаницы, деревню Ивановка Новодмитриевского сельсовета переименовали в Князевку, село Никольское Стебаевского сельсовета — во Второе Никольское, Пады — в Ленинские Пады (оно находится в Ленинском сельсовете), деревню Яковлевку Сенцовского сельсовета — в Малую Яковлевку.
Также депутаты одобрили решение о награждении знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью» строителя Дмитрия Зиборова. Почетные знаки региона «Слава Матери» получат 25 липчанок. «Заслуженными работниками образования Липецкой области» станут 30 человек. «Заслуженными работниками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — 27 человек.
