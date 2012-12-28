Липчанка заплатила за замену счётчика 350 000 рублей
А ещё одна женщина перевела деньги на «безопасный счёт».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 12 мая в полицию обратилась 60-летняя женщина, которой позвонили мошенники и сообщили о необходимости замены счётчика. После этого липчанка перешла по присланному ей QR-коду и лишилась 350 000 рублей.
А 64-летняя женщина поговорила с сотрудниками «Госуслуг» и «Центробанка» и перевела на «безопасный счёт» 45 000 рублей.
