Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
532
сегодня, 15:14
2
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Обвиняемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проходит руководитель коммерческой организации. Во время следствия женщина признала вину.
«По данным следствия, обвиняемая, ответственная за безопасность оказываемых услуг, предоставила посетителям в аренду беседку. Осознавая, что присутствие в ней людей небезопасно для их жизни и здоровья, так как в свободном доступе имеются находящиеся под напряжением части электроустановки, не приняла должных мер для их изолирования. Находившийся вечером 30 мая 2025 года в беседке с родителями двухлетний малыш получил удар электрическим током и ожог руки, взявшись за вилку электропровода. Согласно выводам экспертов, здоровью ребёнка причинен вред средней тяжести», — сообщает областное управление СК.
Напомним, речь идет о происшествии в «Тарзан-парке», который находится на территории парка Победы. Мальчик схватил лежавший на земле провод. Врачи областной детской больницы диагностировали у него ожог руки III степени.
Весной представители «Тарзан-парка» объясняли случившиеся ветром:
«Накануне дул сильный ветер. Возможно, он сбросил на землю электропровод».
Во время следствия обвиняемая признала вину. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
0
1
1
0
1
Комментарии (2)