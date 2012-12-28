Все новости
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
В ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля пострадали оба водителя
Общество
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Происшествия
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
В районах Тракторного и Карьера отключат холодную воду
Общество
Происшествия
902
55 минут назад

Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин

Полицейские отыскали парня, который в конце июля разбил «умную остановку» на улице 50 лет НЛМК. 

Отдел полиции №3 УМВД по Липецку возбудил уголовное дело о вандализме в отношении 19-летнего парня, подозреваемого повреждении сенсорного монитора на остановке «Металлургический колледж». 

Полицейским юноша заявил, что разбил монитор, потому что разозлился на его некорректную работу.

Напомним, остановка была повреждена в конце июля. Свой ущерб МБУ «Управление благоустройства Липецка», на чьем балансе находится это имущество, оценило в 350 тысяч рублей. 

«За 8 месяцев 2025 года в регионе возбуждено 16 уголовных дел о вандализме», — добавили в областном управлении МВД.

