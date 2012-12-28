Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Происшествия
55 минут назад
Умную остановку за 350 тысяч разбил 19-летний липчанин
Полицейские отыскали парня, который в конце июля разбил «умную остановку» на улице 50 лет НЛМК.
Полицейским юноша заявил, что разбил монитор, потому что разозлился на его некорректную работу.
Напомним, остановка была повреждена в конце июля. Свой ущерб МБУ «Управление благоустройства Липецка», на чьем балансе находится это имущество, оценило в 350 тысяч рублей.
«За 8 месяцев 2025 года в регионе возбуждено 16 уголовных дел о вандализме», — добавили в областном управлении МВД.
