Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Читать все
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
Липчане тратят почти 4 месяца на поиск работы
Экономика
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
«Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года
Общество
Ельчанин продал охотничий нож участнику «Проверочной закупки»
Происшествия
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
В Ельце после столкновения с «Дэу» перевернулся автомобиль «Рено»
Происшествия
На НЛМК в этом году отремонтируют почти 50 душевых комплексов
НЛМК Live
Антициклон не пускает в Липецкую область дожди
Общество
Читать все
Общество
296
сегодня, 17:00

Антициклон не пускает в Липецкую область дожди

На улице будет теплее обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над Уралом. Осадков не ожидается. 
Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +20 до +25. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью —  от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 0 градусов. 

потепление
2
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить