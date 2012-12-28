Антициклон не пускает в Липецкую область дожди

На улице будет теплее обычного.





В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над Уралом. Осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.День 16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 0 градусов.