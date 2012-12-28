Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Общество
296
сегодня, 17:00
Антициклон не пускает в Липецкую область дожди
На улице будет теплее обычного.
Среднесуточные температуры воздуха составят 14-15 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, днем — от +20 до +25.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
День 16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году — 0 градусов.
2
0
0
3
0
Комментарии