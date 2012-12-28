Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
сегодня, 12:29
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб и 12 — получили травмы.
За пятницу и субботу в дорожных авариях пострадали трое подростков.
12 сентября в Липецке на улице Депутатской 15-летний подросток на электросамокате совершил наезд на 13-летнюю девочку. Ее госпитализировали.
В субботу на дороге Липецк – Чаплыгин столкнулись автомобили «Джили» с 46-летним водителем и «Эксид» под управлением 40-летнего мужчины. В аварии получили травмы пассажиры автомобилей, подростки 13-ти и 10-ти лет, и оба водителя. Все доставлены в больницу.
13 сентября в Становлянском районе на дороге «Дон» 39-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. И водитель и его 31-летний пассажир госпитализированы.
Тройное столкновение произошло 14 сентября в Липецке у Центрального рынка: автомобилей «Чери» с 44-летним водителем, «Ниссан» под управлением 21-летнего парня и «Киа» с 30-летней женщиной за рулем. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка «Ниссана», ее доставили в больницу.
