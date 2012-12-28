«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
47
11 минут назад
Два «китайца» столкнулись на чаплыгинской трассе: двое детей и взрослый в больнице
На дороге Липецк-Чаплыгин столкнулись «Джили» и «Эксид». Авария произошла из-за выезда на встречную полосу.
— Все пострадавшие госпитализированы, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу. Скорость движения в месте аварии значительно снижена.
0
1
0
0
0
Комментарии