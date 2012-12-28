Два «китайца» столкнулись на чаплыгинской трассе: двое детей и взрослый в больнице

На дороге Липецк-Чаплыгин столкнулись «Джили» и «Эксид». Авария произошла из-за выезда на встречную полосу.



На 8-м километре дороги Липецк-Доброе-Чаплыгин днем 13 сентября столкнулись автомобили «Джили» и «Эксид». В аварии получили травмы 46-летний водитель «Джили», его 13-летняя пассажирка и 11-летний мальчик из «Эксида». 40-летний водитель «Эксида» остался цел.— Все пострадавшие госпитализированы, — рассказали GOROD48 в областном управлении МВД.По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу. Скорость движения в месте аварии значительно снижена.