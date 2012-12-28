В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Воздушная опасность миновала
Помимо желтого уровня для всей области ночью вводился красный в Ельце и четырех районах области.
