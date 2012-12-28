Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
Воздушная опасность миновала
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Происшествия
59
20 минут назад

Воздушная опасность миновала

Помимо желтого уровня для всей области ночью вводился красный в Ельце и четырех районах области.

В 06:14 объявлен отбой желтого уровня «Воздушная опасность» введенного в Липецкой области накануне поздно вечером.

При этом ночью вводился красный уровень «Угроза атаки БПЛА» в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Лебедянском районах, Измалковском и Становлянском округах. 

воздушная тревога
БПЛА
Комментарии

