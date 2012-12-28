В Липецкой области дожди, грозы и до +21

В Липецкой области на 3-5 градусов прохладнее нормы.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Периодически будут идти дожди различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, ночью немного слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +6 до +11 градусов, днем – от +16 до +21.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +8 до +10 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла.