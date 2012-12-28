Все новости
Наконец-то: в котловане на месте «Спутника» вырубили девятилетний лес
Общество
«В Липецк вернулись чёрный риелторы, действующие методами 90-х годов»
Общество
После дрифта на перекрестке водитель бешеной «Приоры» совершил ДТП в другой части города
Происшествия
83-летняя липчанка отдала мошенникам за спасение внучки полмиллиона рублей
Происшествия
В ОЭЗ «Липецк» заложили первый камень нового завода высоковольтного оборудования
Общество
В переходе под Петровским спуском усиливают гидроизоляцию
Общество
До конца года театр Толстого выпустит несколько новых спектаклей
Культура
Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета
Общество
Займы под залог имущества предлагали нелегально
Экономика
В двойном столкновении под Липецком получила травмы 70-летняя женщина
Происшествия
Общество
572
55 минут назад
3

Из-за текущей канализации липчане периодически остаются без света, воды и интернета

А зимой к этому может прибавиться и отсутствие отопления.

Жильцы дома № 24 по улице Ударников записали видеобращение к администрации Липецка, в котором рассказали о систематическом затоплении подвала канализационными стоками, и вызванных этим отключениях света, воды и интернет-сети.

«Когда у нас затапливает канализацию, дом оказывается обесточен, нет ни горячей воды, ни света. Очень просим вас решить нашу проблему на глобальном уровне. У нас неправильно установлены канализационные трубы, не справляются насосы. Данная проблема в нашем доме с момента его сдачи», — сообщили жильцы, добавив, что скоро зима, и они не хотят сидеть без света, воды и отопления.


Проблему с канализацией увеличивают и черные ассенизаторы, которые сливают нечистоты в колодцы рядом с домом.



Липчане сообщили, что обращались уже во все инстанции. И действительно, о доме № 24 на улице Ударников известно всем организациям и ведомствам.

Директор УК «Союз» Евгений Королев рассказал GOROD48, что находится в постоянной переписке с «РВК-Липецк». Рядом с домом забиваются колодцы — уличная канализация, периодически останавливается КНС.

— Мы из этого дома насосы не убираем! Недавно поставили клапаны на входе в дом, так их сорвало, — тоже возмущается Евгений Королев.

По словам Евгения Королева, дом находится чуть ниже других строений, да еще и на повороте. Поэтому постоянно образуется засоры.

В «РВК-Липецк» уверены, что засоры труб и оборудования канализационной насосной станции происходят из-за ненадлежащей эксплуатации канализации жителями. Бригады энергокомпании регулярно устраняют засоры и чистят насос на КНС — он выходит из строя из-за обилия средств гигиены и даже пластиковых пакетов. Последний раз прочистили сети 19 августа.





«Водоканал дополнительно направит бригаду для обследования сетей и, в случае необходимости, устранения вновь образовавшегося засора. Отметим, что подвальные помещения — зона ответственности управляющей организации, обслуживающей дом. Причиной подтопления может быть негерметичность внутридомовых инженерных систем, за содержание которых также отвечает УК», — сообщили в энергокомпании, добавив, что привлекать к ответственности «черных ассенизаторов», которые сливают отходы в колодцы, у них нет полномочий. По этому поводу липчане могут обратиться в полицию или региональное министерство экологии и природных ресурсов.

То есть никто сложа руки не сидит, но липчанам от этого комфортнее в своем доме жить не становится. К решению канализационных проблем многоэтажки подключилась и мэрия Липецка.

«Для постоянного отвода воды установлена помпа, работающая в круглосуточном режиме, обеспечивая дежурное обслуживание и бесперебойное функционирование системы. Мы понимаем обеспокоенность жителей и призываем бережно относиться к эксплуатации инженерных сетей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоит добавить, что проблемы с домом начались еще до того, как в него въехали жильцы. Фирма «Строймастер» сдала новостойку в конце 2020 года. Однако дольщики новоселье под Новый год справить не смогли, они еще несколько месяцев не въезжали в новые квартиры и составляли акты о недоделках и браке, который, по всей видимости, до конца так и не исправили.
канализация
засор
0
4
1
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Отмазон Рсо
4 минуты назад
Это как это нет полномочий ловить чёрных ассинизаторов, когда те в ваши сети залезли.
Ответить
Вот оно, свершилось!
16 минут назад
Связь канализации и интернета теперь очевидна!
Ответить
33 минуты назад
Застройщик сделал под домом большой и хорошо укреплённый отстойник-накопитель, его ещё долго заполнять можно.
Ответить
