Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение

Сегодня, 11 августа, стало известно о трагической гибели спортсмена Дмитрия Лиходумова, сразу в нескольких районах города прорвало трубы, и липчанин отсудил деньги не только за обучение IT-профессии, но и за моральный вред.
В последнее время спортсмен жил в Московской области. По информации GOROD48, Дмитрия наши на окраине Балашихи с многочисленными травмами. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, но врачи ничем помочь не смогли, Лиходумов умер.
Есть несколько версий случившегося: избиение (возможно, групповое) и наезд автомобиля.
Дмитрий Лиходумов — мастер спорта международного класса, чемпион России 1998, 1999, 2001, «серебряный» призёр чемпионата России 2000, 2004 гг., «серебряный» призёр чемпионата мира 2001 г, «бронзовый» призёр чемпионата Европы 2000 г.
В ноябре Лиходумову должен был исполнится 51 год.
«Светлая память. Легендарный боец». — написал Тхэквондо.
Сегодня на улице Водопьянова неподалёку от аптеки читатели GOROD48 увидели труп женщины.
По предварительным данным, липчанка пришла в аптеку и умерла. На вид ей около 60 лет. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
Утром жильцы домов на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4 остались без воды. «РВК-Липецк» устраняло утечку на сетях.
По сообщениям читателей GOROD48,сети прорвало еще в субботу. Аварийщики начали работу, когда коммунальная река полилась уже бурным потоком. Трубу залатали сегодня в 11:34. Однако жители «Елецкого» еще долго жаловались на отсутствие воды в кранах. Но это уже не проблема «РВК-Липецк», а управляющих компаний (читай липчан).
«Да что так с этой водой все носятся? Можно пойти в подвал и набрать, а нечистоты в окно», — съязвил омсквич.
«Ещё раз повторюсь: у нас всё нормально! Только жильцы плохие и район очень плохой. Но мы сами туда въехали, а как теперь выезжать?», — поерничал Елецкий.
И это отнюдь не единственная коммунальная авария. Течет вода из трубы на улице Октябрьской, 74. Энергетики поставили на очередь устранение аварии. Также как и утечку на улице Бородинской. А на улице 9 Января лопнула частная врезка. Ее должен восстанавливать владелец трубы.
«Уже третью неделю течет ручей по проезжей части напротив дома 71 по Интернациональной, пусть течет, жильцы оплатят», — пожаловался комментатор.
«Город превратился в сплошную реку. Кто-нибудь понесёт за это ответственность? А за разбазаривание природных ресурсов?» — спросила Неравнодушная.
«Где надзорные органы, куда смотрит прокуратура. Почему не проверят исполнение заявок, поступающих в ЕДС. Давно пора заслушать руководство РВК, допускающее недопустимую халатность в отношении утечек ценнейшего природного ресурса — воды», — добавила Вера.
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области помогло липчанину отсудить деньги за образовательные услуги.
Гражданин решил учиться по программе профессионального образования «Профессия Backend-разработчик на CO». Он заключил договор, заплатил 147 400 рублей и получил доступ к обучающей платформе.
Но уже после прохождения первого модуля понял, что занятия не соответствуют заявленной программе. Студент направил компании уведомление о расторжении договора. Однако коммерсанты вернули ему только часть средств — 104 300 рублей, сославшись на то, что остальные потратили на обслуживание инфраструктуры платформы.
Липчанина такой поворот не устроил и он пошел в суд. А Роспотребнадзор его поддержал, уточнив, что исполнитель должен доказать фактические расходы, а этого сделано не было.
В результате липчанину не только вернули все деньги, но еще и расходы на юридические услуги, компенсацию морального вреда и штраф за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
Сегодня уже похолодало, и завтра синоптики тепла не ожидают: в Липецке будет от +21 до +23 градусов. Не забудьте зонт, выходя из дома, ожидаются кратковременные дожди и гроза.
