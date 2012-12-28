Все новости
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Общество
457
59 минут назад

Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение

Сегодня, 11 августа, стало известно о трагической гибели спортсмена Дмитрия Лиходумова, сразу в нескольких районах города прорвало трубы, и липчанин отсудил деньги не только за обучение IT-профессии, но и за моральный вред.

В Подмосковье трагически погиб известный кикбоксёр Дмитрий Лиходумов, в 1990-е — 2000-е годы он добыл немало громких титулов, представляя липецкий клуб «Ринг».

В последнее время спортсмен жил в Московской области. По информации GOROD48, Дмитрия наши на окраине Балашихи с многочисленными травмами. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу, но врачи ничем помочь не смогли, Лиходумов умер.

Есть несколько версий случившегося: избиение (возможно, групповое) и наезд автомобиля.

Дмитрий Лиходумов — мастер спорта международного класса, чемпион России 1998, 1999, 2001, «серебряный» призёр чемпионата России 2000, 2004 гг., «серебряный» призёр чемпионата мира 2001 г, «бронзовый» призёр чемпионата Европы 2000 г.

В ноябре Лиходумову должен был исполнится 51 год.

«Светлая память. Легендарный боец». — написал Тхэквондо.

Сегодня на улице Водопьянова неподалёку от аптеки читатели GOROD48 увидели труп женщины.

По предварительным данным, липчанка пришла в аптеку и умерла. На вид ей около 60 лет. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

Утром жильцы домов на улицах Артемова, 1а, 1, 3, 3а и Осканова, 2, 4 остались без воды. «РВК-Липецк» устраняло утечку на сетях. 

По сообщениям читателей GOROD48,сети прорвало еще в субботу. Аварийщики начали работу, когда коммунальная река полилась уже бурным потоком. Трубу залатали сегодня в 11:34. Однако жители «Елецкого» еще долго жаловались на отсутствие воды в кранах. Но это уже не проблема «РВК-Липецк», а управляющих компаний (читай липчан).



«Да что так с этой водой все носятся? Можно пойти в подвал и набрать, а нечистоты в окно», — съязвил омсквич.

«Ещё раз повторюсь: у нас всё нормально! Только жильцы плохие и район очень плохой. Но мы сами туда въехали, а как теперь выезжать?», — поерничал Елецкий.

И это отнюдь не единственная коммунальная авария. Течет вода из трубы на улице Октябрьской, 74. Энергетики поставили на очередь устранение аварии. Также как и утечку на улице Бородинской. А на улице 9 Января лопнула частная врезка. Ее должен восстанавливать владелец трубы.

«Уже третью неделю течет ручей по проезжей части напротив дома 71 по Интернациональной, пусть течет, жильцы оплатят», — пожаловался комментатор.

«Город превратился в сплошную реку. Кто-нибудь понесёт за это ответственность? А за разбазаривание природных ресурсов?» — спросила Неравнодушная.

«Где надзорные органы, куда смотрит прокуратура. Почему не проверят исполнение заявок, поступающих в ЕДС. Давно пора заслушать руководство РВК, допускающее недопустимую халатность в отношении утечек ценнейшего природного ресурса — воды», — добавила Вера.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области помогло липчанину отсудить деньги за образовательные услуги.

Гражданин решил учиться по программе профессионального образования «Профессия Backend-разработчик на CO». Он заключил договор, заплатил 147 400 рублей и получил доступ к обучающей платформе.

Но уже после прохождения первого модуля понял, что занятия не соответствуют заявленной программе. Студент направил компании уведомление о расторжении договора. Однако коммерсанты вернули ему только часть средств —  104 300 рублей, сославшись на то, что остальные потратили на обслуживание инфраструктуры платформы.

Липчанина такой поворот не устроил и он пошел в суд. А Роспотребнадзор его поддержал, уточнив, что исполнитель должен доказать фактические расходы, а этого сделано не было.

В результате липчанину не только вернули все деньги, но еще и  расходы на юридические услуги, компенсацию морального вреда и штраф за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Сегодня уже похолодало, и завтра синоптики тепла не ожидают:  в Липецке будет от +21 до +23 градусов. Не забудьте зонт, выходя из дома, ожидаются кратковременные дожди и гроза.
Дмитрий Лиходумов
потоп
суд
1
1
0
0
1

