Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение

Сегодня, 11 августа, стало известно о трагической гибели спортсмена Дмитрия Лиходумова, сразу в нескольких районах города прорвало трубы, и липчанин отсудил деньги не только за обучение IT-профессии, но и за моральный вред.