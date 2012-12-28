Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Космонавтов сбили девятилетнего мальчика
Происшествия
Над Липецкой областью перехвачены БПЛА
Происшествия
В небе над Ельцом сбит БПЛА: повреждены частные дома
Происшествия
58-летняя липчанка обвинила свою дочь в «заказе» её похищения
Общество
О перехвате БПЛА над Липецкой областью сообщило Минобороны РФ
Происшествия
Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Подрядчик «РИР Энерго» перебил трубу компании «РВК-Липецк»
Общество
Два дома сгорели в липецком СНТ «Металлург-3»
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько зарабатывают повара, кошельки липчан серьёзно потолстели
Общество
Читать все
В сокольском парке прорвало трубу — фонтан воды поднимается выше деревьев
Происшествия
41-летнюю закладчицу задержали в лесу с пятью килограммами «соли»
Происшествия
Хлевенский Хатико ждет бросившего его на жаре хозяина
Общество
Через реку Быстрая Сосна устанавливают понтонный мост
Общество
Вы увлечены своей работой?
Говорит Липецк
Нападение с пилой у грязинского храма: дело направлено в суд
Происшествия
«Нужно честно сказать людям: не ждите летом горячей воды в центре Липецка»
Общество
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
Происшествия
Липчанин перевёл мошенникам за билеты на футбол 17,5 тысячи рублей
Происшествия
Собственник прорванной в сокольском парке трубы нашелся
Происшествия
Читать все
Происшествия
153
20 минут назад
1

За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее

54-летняя женщина выслушала приговор: она приставила гвоздь к шее матери своего сожителя.

54-летняя жительница деревни Екатериновка Долгоруковского округа получила 440 часов обязательных работ по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». В августе 2024 года женщина уже совершила аналогичное преступление и даже отсидела за него в колонии-поселении. Но на путь исправления не стала: на этот раз в ход пошёл гвоздь, а кровопролитию едва не привёл… выключенный телевизор!

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 20 ноября прошлого года жительница Долгоруковского района поссорилась с матерью своего сожителя. С сожителем женщина вместе уже 12 лет. В тот день мужчина пришёл пьяным и женщина его не покормила — сказала, чтобы грел себе еду сам. А потом ещё и позвонила его матери и заявила то же самое — мол, приходите и кормите своего сына.

Примерно через час мать сожителя пришла, сразу проследовала в зал и выключила телевизор. Она хотела поговорить с сожительницей сына, а телевизор работал слишком громко и мешал семейным разборкам.

«Невестке» это очень не понравилось: сначала она ударила «свекровь» кулаком в глаз, после чего достала из кармана гвоздь, который до этого нашла на полу, и приставила его к шеи матери сожителя со словами: «Убью тебя». Потерпевшая восприняла угрозу реально. В какой-то момент женщина дёрнулась и даже поцарапала шею. Когда угроза миновала, она вызвала полицию. А 54-летняя женщина написала явку с повинной и отдала главную улику — гвоздь.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
угроза убийством
конфликт
0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
8 минут назад
Хорошая невестка, что тут сказать. Но как говорится, от осинки не родятся апельсинки...
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить