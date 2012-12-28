За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее

54-летняя женщина выслушала приговор: она приставила гвоздь к шее матери своего сожителя.

54-летняя жительница деревни Екатериновка Долгоруковского округа получила 440 часов обязательных работ по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». В августе 2024 года женщина уже совершила аналогичное преступление и даже отсидела за него в колонии-поселении. Но на путь исправления не стала: на этот раз в ход пошёл гвоздь, а кровопролитию едва не привёл… выключенный телевизор!Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 20 ноября прошлого года жительница Долгоруковского района поссорилась с матерью своего сожителя. С сожителем женщина вместе уже 12 лет. В тот день мужчина пришёл пьяным и женщина его не покормила — сказала, чтобы грел себе еду сам. А потом ещё и позвонила его матери и заявила то же самое — мол, приходите и кормите своего сына.Примерно через час мать сожителя пришла, сразу проследовала в зал и выключила телевизор. Она хотела поговорить с сожительницей сына, а телевизор работал слишком громко и мешал семейным разборкам.«Невестке» это очень не понравилось: сначала она ударила «свекровь» кулаком в глаз, после чего достала из кармана гвоздь, который до этого нашла на полу, и приставила его к шеи матери сожителя со словами: «Убью тебя». Потерпевшая восприняла угрозу реально. В какой-то момент женщина дёрнулась и даже поцарапала шею. Когда угроза миновала, она вызвала полицию. А 54-летняя женщина написала явку с повинной и отдала главную улику — гвоздь.