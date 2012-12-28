Липецкая вечЁрка: апрельский платеж за отопление, 100-миллионное мошенничество и история похищения
За выключенный телевизор приставили гвоздь к шее
54-летняя женщина выслушала приговор: она приставила гвоздь к шее матери своего сожителя.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 20 ноября прошлого года жительница Долгоруковского района поссорилась с матерью своего сожителя. С сожителем женщина вместе уже 12 лет. В тот день мужчина пришёл пьяным и женщина его не покормила — сказала, чтобы грел себе еду сам. А потом ещё и позвонила его матери и заявила то же самое — мол, приходите и кормите своего сына.
Примерно через час мать сожителя пришла, сразу проследовала в зал и выключила телевизор. Она хотела поговорить с сожительницей сына, а телевизор работал слишком громко и мешал семейным разборкам.
«Невестке» это очень не понравилось: сначала она ударила «свекровь» кулаком в глаз, после чего достала из кармана гвоздь, который до этого нашла на полу, и приставила его к шеи матери сожителя со словами: «Убью тебя». Потерпевшая восприняла угрозу реально. В какой-то момент женщина дёрнулась и даже поцарапала шею. Когда угроза миновала, она вызвала полицию. А 54-летняя женщина написала явку с повинной и отдала главную улику — гвоздь.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
