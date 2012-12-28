Недалеко от аптеки лежит труп

На вид женщине около 60 лет.

В Липецке у дома №37 по улице Водопьянова неподалёку от аптеки лежит труп. На место прибыла бригада скорой помощи, сейчас ждут приезда полиции.«Труп женщины лежит под дождём в ожидании приезда полиции и судмедэкспертизы», — сообщают наши читатели.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция выехала на место. По предварительным данным, женщина пришла в аптеку и умерла. На вид ей около 60 лет. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.