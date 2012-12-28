Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
18 минут назад
Недалеко от аптеки лежит труп
На вид женщине около 60 лет.
«Труп женщины лежит под дождём в ожидании приезда полиции и судмедэкспертизы», — сообщают наши читатели.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция выехала на место. По предварительным данным, женщина пришла в аптеку и умерла. На вид ей около 60 лет. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
