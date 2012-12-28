Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
«Это треш какой-то!»
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Читать все
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Общество
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Прямо у порога аптеки лежит труп
Происшествия
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Происшествия
Читать все
Происшествия
316
18 минут назад
3

Недалеко от аптеки лежит труп

На вид женщине около 60 лет.

В Липецке у дома №37 по улице Водопьянова неподалёку от  аптеки лежит труп. На место прибыла бригада скорой помощи, сейчас ждут приезда полиции.

«Труп женщины лежит под дождём в ожидании приезда полиции и судмедэкспертизы», — сообщают наши читатели.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полиция выехала на место. По предварительным данным, женщина пришла в аптеку и умерла. На вид ей около 60 лет. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.
труп
0
1
0
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
2 минуты назад
Только вымирание и ржавые трубы.
Ответить
Вопрос
2 минуты назад
А что там за сидения? И явно не с лестницы спускалась...
Ответить
Гостья
4 минуты назад
А в аптеке работают менеджеры что ли, не пытались оказать первую медицинскую помощь?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить