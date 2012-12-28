Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
«Это треш какой-то!»
Общество
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Читать все
74-летняя липчанка перевела мошенникам 1,4 миллиона рублей
Происшествия
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
Ресурсники обследовали место порыва водопровода на Соколе
Общество
Кражу телефона на спортплощадке в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Прямо у порога аптеки лежит труп
Происшествия
В Тербунском районе уничтожили 13 взрывоопасных предметов
Происшествия
Читать все
Спорт
1879
53 минуты назад
6

Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами

Не стало Дмитрия Лиходумова, который подарил Липецку победу в бою за звание чемпиона мира среди профессионалов.

В Подмосковье трагически погиб известный кикбоксёр Дмитрий Лиходумов, который в 1990-е – 2000-е годы добыл немало громких титулов, представляя липецкий клуб «Ринг».

В последние годы Дмитрий жил в Московской области. По информации GOROD48 из неофициальных источников, Дмитрий был найден на окраине Балашихи с многочисленными травмами. Среди версий случившегося – избиение (возможно, групповое) и наезд автомобиля. В тяжёлом состоянии спортсмена доставили в больницу, но врачи не сумели совершить невозможного, чемпион умер.

Дмитрий Лиходумов – мастер спорта международного класса, чемпион России 1998, 1999, 2001, «серебряный» призёр чемпионата России 2000, 2004 гг., «серебряный» призёр чемпионата мира 2001г, «бронзовый» призёр чемпионата Европы 2000 г.

В 2002 году во дворце спорта «Юбилейный» в Липецке провёл бой за звание чемпиона мира по версии WAKO (Всемирной ассоциации кикбоксинга) в весовой категории до 72,5 кг с Юджином Валерио из Уэльса. Более двух тысяч зрителей стали свидетелями победы Лиходумова нокаутом в 5-м раунде (из запланированных 12 раундов).

— Он был одним из ярких кикбоксёров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внёс большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за её пределами, — написали а аккаунтах федерации кикбоксинга России.

— Для меня это тяжёлая утрата. Димка для меня был больше, чем просто друг и товарищ по спорту. Человек, которому я многим обязан, я вырос на нём. Не было бы Лиходумова — не было бы и меня. Сколько спаррингов мы провели! Первые лоу-кики профессионально в Липецке начал выполнять именно он! Этот человек сыграл огромную роль в развитии липецкого кикбоксинга, бой с Валерио собрал полный зал в «Юбилейном», ещё тысячи человек не сумели пробиться во дворец и смотрели бой на большом экране на улице…, — едва сдерживался в разговоре с GOROD48 двукратный чемпион мира Дмитрий Красичков.


В ноябре Лиходумову должен был исполнится 51 год.... О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно. 

Без имени.jpg

1990-е. Дмитрий Лиходумов четвёртый справа

Кикбоксинг
Дмитрий Лиходумов
0
16
3
0
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Может
1 минуту назад
все таки на фото он четвертый слева
Ответить
Тхэквондо
15 минут назад
Светлая память. Легендарный боец...
Ответить
Дорогу перешёл
21 минуту назад
Убивали целенаправленно если даже машиной переехали.
Ответить
Возможно
31 минуту назад
Жил бы в Липецке был бы жыв.
Ответить
Но не точно
12 минут назад
Сдесь он бы он уже давно спился
Ответить
Зимний рыбак
41 минуту назад
Лучше старенький ТТ, чем разряд по каратэ
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить