Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Не стало Дмитрия Лиходумова, который подарил Липецку победу в бою за звание чемпиона мира среди профессионалов.
В последние годы Дмитрий жил в Московской области. По информации GOROD48 из неофициальных источников, Дмитрий был найден на окраине Балашихи с многочисленными травмами. Среди версий случившегося – избиение (возможно, групповое) и наезд автомобиля. В тяжёлом состоянии спортсмена доставили в больницу, но врачи не сумели совершить невозможного, чемпион умер.
Дмитрий Лиходумов – мастер спорта международного класса, чемпион России 1998, 1999, 2001, «серебряный» призёр чемпионата России 2000, 2004 гг., «серебряный» призёр чемпионата мира 2001г, «бронзовый» призёр чемпионата Европы 2000 г.
В 2002 году во дворце спорта «Юбилейный» в Липецке провёл бой за звание чемпиона мира по версии WAKO (Всемирной ассоциации кикбоксинга) в весовой категории до 72,5 кг с Юджином Валерио из Уэльса. Более двух тысяч зрителей стали свидетелями победы Лиходумова нокаутом в 5-м раунде (из запланированных 12 раундов).
— Он был одним из ярких кикбоксёров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внёс большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за её пределами, — написали а аккаунтах федерации кикбоксинга России.
— Для меня это тяжёлая утрата. Димка для меня был больше, чем просто друг и товарищ по спорту. Человек, которому я многим обязан, я вырос на нём. Не было бы Лиходумова — не было бы и меня. Сколько спаррингов мы провели! Первые лоу-кики профессионально в Липецке начал выполнять именно он! Этот человек сыграл огромную роль в развитии липецкого кикбоксинга, бой с Валерио собрал полный зал в «Юбилейном», ещё тысячи человек не сумели пробиться во дворец и смотрели бой на большом экране на улице…, — едва сдерживался в разговоре с GOROD48 двукратный чемпион мира Дмитрий Красичков.
В ноябре Лиходумову должен был исполнится 51 год.... О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.
1990-е. Дмитрий Лиходумов четвёртый справа
