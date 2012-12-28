Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами

Не стало Дмитрия Лиходумова, который подарил Липецку победу в бою за звание чемпиона мира среди профессионалов.

— Для меня это тяжёлая утрата. Димка для меня был больше, чем просто друг и товарищ по спорту. Человек, которому я многим обязан, я вырос на нём. Не было бы Лиходумова — не было бы и меня. Сколько спаррингов мы провели! Первые лоу-кики профессионально в Липецке начал выполнять именно он! Этот человек сыграл огромную роль в развитии липецкого кикбоксинга, бой с Валерио собрал полный зал в «Юбилейном», ещё тысячи человек не сумели пробиться во дворец и смотрели бой на большом экране на улице…, — едва сдерживался в разговоре с GOROD48 двукратный чемпион мира Дмитрий Красичков.

В ноябре Лиходумову должен был исполнится 51 год.... О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.









1990-е. Дмитрий Лиходумов четвёртый справа

В Подмосковье трагически погиб известный кикбоксёр Дмитрий Лиходумов, который в 1990-е – 2000-е годы добыл немало громких титулов, представляя липецкий клуб «Ринг».В последние годы Дмитрий жил в Московской области. По информации GOROD48 из неофициальных источников, Дмитрий был найден на окраине Балашихи с многочисленными травмами. Среди версий случившегося – избиение (возможно, групповое) и наезд автомобиля. В тяжёлом состоянии спортсмена доставили в больницу, но врачи не сумели совершить невозможного, чемпион умер.Дмитрий Лиходумов – мастер спорта международного класса, чемпион России 1998, 1999, 2001, «серебряный» призёр чемпионата России 2000, 2004 гг., «серебряный» призёр чемпионата мира 2001г, «бронзовый» призёр чемпионата Европы 2000 г.В 2002 году во дворце спорта «Юбилейный» в Липецке провёл бой за звание чемпиона мира по версии WAKO (Всемирной ассоциации кикбоксинга) в весовой категории до 72,5 кг с Юджином Валерио из Уэльса. Более двух тысяч зрителей стали свидетелями победы Лиходумова нокаутом в 5-м раунде (из запланированных 12 раундов).— Он был одним из ярких кикбоксёров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Дмитрий внёс большой вклад в развитие кикбоксинга в Липецке, России и за её пределами, — написали а аккаунтах федерации кикбоксинга России.